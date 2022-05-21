عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

أعلنت  نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل نتيجة لما بدر منها من إساءة في جنازة الراحل سمير صبري.

وجاء البيان كالتالي: قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.

دفن سمير صبري:

ودفن جثمان الفنان سمير صبري، بمقابر العائلة في المنارة بالإسكندرية في حضور مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم أشرف ذكي، نهال عنبر، بوسي شلبي، سماح أنور، فيفي عبده الدكتور كرم كردي.

 

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور الفنان أحمد السقا والفنانة يسرا وفيفى عبده والفنان إيهاب فهمى والإعلامية بوسي شلبى وأشرف زكى والفنانة درة وليلى علوى وإلهام شاهين وميرفت أمين ونادية الجندي وهانى رمزى وعمر محمود ياسين، والإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم، ودينا وأسامة الشيخ ، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وابنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ووفاء عامر

وفاة سمير صبري :

وتوفى الفنان الكبير سمير صبري، أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما،  بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى قسطرة فى القلب.

نقابة المهن التمثيلية اشرف زكي غادة ابراهيم سمير صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ جدرى القرود في سويسرا

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

غدا.. المطربة بوسي تحتفل بزفافها على خبير تجميل .. خاص

موضوعات متعلقة

نقابة المهن التمثيلية تشكر محافظ الإسكندرية على تنظيم جنازة سمير صبري

على فراش المرض.. شاهد| آخر ظهور لـ سمير صبري داخل المستشفى قبل وفاته

غدا.. المطربة بوسي تحتفل بزفافها على خبير تجميل .. خاص

يسرا وعمرو الليثي يتواجدان في فندق جثمان سمير صبري لإلقاء نظرة الوداع

سمير صبري وأسرار حول صداقته القوية مع سعاد حسني وعادل إمام

الاثنين.. عزاء الفنان الراحل سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

غدا.. تشييع جنازة سمير صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنه بالإسكندرية..خاص

جمعهما حب المسرح ومحطة الرمل.. وفاة سمير صبري في الذكرى الأولى لرحيل صديق عمره سمير غانم

ترشيحاتنا

واشنطن بوست: قائمة الحظر الروسية لـ963 أمريكيًا خطوة رمزية.. وترامب سقط منها

بينهم المصري الكبير.. موقع عالمي يكشف: 3 متاحف ستغير العالم في 2022

نقابة الصحفيين ومستقبل وطن.. تعرف على الجهات المشاركة في الحوار الوطني |فيديو

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

مقطع جديد يوثق لحظة اندلاع حريق هائل قرب مطار جنيف.. فيديو

والدة مبابي تحسم الجدل: لم نتفق أبداً مع ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

فيديو

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ