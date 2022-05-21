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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مستقبل مصر يؤكد قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي

النائب عاطف عثمان
النائب عاطف عثمان كعربان ، عضو مجلس النواب

قال النائب عاطف عثمان كعربان ، عضو مجلس النواب، أن مشروع مستقبل مصر الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، يؤكد قدرة مصر على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في قطاع الزراعة ، حيث تصل مساحته إلى مليون و٥٠ ألف فدان لزراعة مختلف المحاصيل.  

وأكد كعربان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مشروع مستقبل مصر يهدف إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية ،باستخدام أفضل الأساليب والالات التكنولوجية الحديثة لتقليل حجم الاستيراد من الخارج. وتوفير المنتج المحلى لتلبية احتياجات المواطنين،لافتا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة في مختلف المشروعات القومية الجديدة. 

واكد النائب عاطف كعربان،على  أهمية  المشروعات الزراعية في توفير فرص العمل والتوسع في قطاع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل،مشيرا إلى أهمية تعظيم الإنتاج الزراعي في زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية ، بجانب التوسع في مشروعات الإنتاج الحيوانى،،بالاضافة إلى أن مشروع مستقبل مصر يساعد في مواجهة البلاد للتحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم فى الوقت الراهن.

واختتم بقوله  أن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة كبيرة بفضل جهود القيادة السياسية، بجانب دعم الفلاح المصري، وذلك باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق الإنتاجية الزراعية التي تنشدها الدولة حاليا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شهد صباح اليوم، افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، حيث أعلن مدير المشروع، إٕن توجيهات الرئيس السيسي كانت فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إلى بلادنا.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مشروع الدلتا الجديدة سوف يكون نقلة حضارية ونوعية فى مصر.. في كل المجالات"، مشيرا إلى مشروع مستقبل مصر تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان".

مشروع مستقبل مصر الامن الغذائي الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة قطاع الزراعة

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