أيقونة بورشه "911" تتحول إلى وحش الطرق الوعرة .. صور

تقدم شركة بورشه الالمانية العديد من الطرازات الفريدة في عالم السيارات، وعلى رأسها الايقونة الشهيرة 911، ويبدو أن شركات التعديل لم تستطيع مقاومة سحر تلك النسخة، حيث اضافت شركة راسل المتخصصة في مجال ترقيات السيارات لمساتها الساحرة لتلك السيارة المميزة.

ايقونة بورشه "911" تتحول إلى وحش الطرق الوعرة

القدرات الفنية لمحرك السيارة

دعمت السيارة بورشه المعدله بعدة خيارات، ومنها محرك بسعة 3600 سي سي قادر على انتاج قوة 310 حصانا، بالاضافة إلى خيار اخر بسعة 3800 سي سي يمكنه ضخ 350 حصانا، إلى جانب محرك بسعة 4000 سي سي يولد قوة قدرها 400 حصانا.

ايقونة بورشه "911" تتحول إلى وحش الطرق الوعرة

ايقونة بورشه "911" تتحول إلى وحش الطرق الوعرة



ايقونة بورشه "911" تتحول إلى وحش الطرق الوعرة

اعتمدت شركة راسل على الايقونة 911 وخاصة طراز 964 الشهير، حيث تمكنت من اعادة هيكلة السيارة لتكون احد الوحوش الخاصة بالطرق والوعرة، بعد أن قامت بتزويدها بأنظمة تعليق تتناسب مع هذا المفهوم، حيث ظهرت السيارة بترقية جديدة تعمل على توسيع قاعدة العجلات مقدرات 2 بوصة.

ايقونة بورشه "911" تتحول إلى وحش الطرق الوعرة

كما تمتعت السيارة بزيادة في نسبة الخلوص الارضي، مع عجلات رياضية كبيرة الحجم مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى قضبان من الالومنيوم 7075، وحوامل علوية ناحية السقف مع شبكة معدنية قوية، والواح الحدبة القابلة للتعديل مع أذرع سحب الألواح الفولاذية، وصادم أمامي مصفح مدعوم بمصابيح أمامية ومصابيح دائرية باللون الاصفر تتوسط غطاء المحرك، إلى جانب المصبايح القياسية.