رئيس وزراء الهند وملك ليسوتو يهنئان بن زايد

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتية اليوم السبت، اتصالين هاتفيين من ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند ، و ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة.

وقدما الرئيسين خلالهما التعازي والمواساة إلى شعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .

كما هنأ رئيس وزراء الهند وملك ليسوتو خلال اتصاليهما، محمد بن زايد بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبرا عن تمنياتهما لسموه بقيادة الدولة نحو مزيد من التقدم والازدهار، مشيرين إلى تطلع بلديهما إلى ترسيخ العلاقات مع دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

من جانبه شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء الهندي وملك مملكة ليسوتو لمشاعرهما الطيبة تجاهه وتجاه دولة الإمارات وشعبها، وتمنى لبلديهما الصديقين دوام التقدم والرخاء.