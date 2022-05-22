المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه ..اليوم

ترفع وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك اعتبارا من اليوم الأحد، بقيمة تبلغ ملياري جنيه بالمقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي والذي بلغ حجم طرحه 22مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 24 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.



وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بقيمة تبلغ14 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه

وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليار جنيه جنيه، بزيادة بلغت مليار جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي إذ تم طرح أدوات دين بقيمة 44 مليار .

ومع طرح غدا أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما، سيتبقي لها طرحين إثنين بقيمة 21 مليار جنيه موزعة علي يومين هما الإثنين والخميس من نفس الأسبوع.



اقتراض في 3 أشهر



وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.