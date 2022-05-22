تجديد حبس شخصين سرقا موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس، شخصين، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة من داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس لصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإرتكاب واقعة سرقة من داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة من داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (مهندس بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بإكتشافه سرقة (بكرة كابل نحاس "وزنت 3 طن تقريباً") من داخل موقع الشركة محل عمله ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقان بذات الشركة) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة ، كما أقر أحدهما بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة بكرة كابل النحاس من داخل الشركة المشار إليها ولاذا بالفرار ، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا البكرة المستولى عليها.

وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمان والمضبوطات واتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.