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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ثغرة خطيرة في تطبيق Gmail تسرق حسابات فيسبوك.. وأفضل طرق للتخلص من مشكلة بطء الإنترنت

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل وأسهل طرق للتخلص من مشكلة بطء الإنترنت


يعاني الكثير من المستخدمين من بطء الإنترنت والذى يسبب الكثير من المشكلات من قضاء الكثير من الوقت في إنجاز أشياء بسيطة للغاية وتأخر التحميلات وتعطلها، وعلى الرغم من اشتراك الكثيرين في بقاقات توفر سرعة عالية ومساحة كبيرة إلا أنها تواجه بطئا شديدا.  

 

تسريبات تكشف سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 5G الأرخص في الأسواق الأوروبية


كشفت تسريبات سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 5G في الأسواق الأوروبية، حيث كانت شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد أطلقت الهاتف في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي، إلا أن الهاتف لم يتم إطلاقه في الأسواق العالمية حتى الآن.

 

مايكروسوفت تطور تحديث Android 12.1 لتحسين عمل تطبيقات أندرويد على أجهزة الكمبيوتر

 

أعلنت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن تحديث جديد يعمل على تسهيل وتحسين عمل تطبيقات أندرويد على أجهزة الكمبيوتر في ويندوز 11 ، حيث يسمى التحديث Android 12.1  أو Android 12L ، ومن المقرر أن يتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة. 
 

 

جوجل تطور برنامجا للذكاء الاصطناعي يقترب من عقل الإنسان


قالت شركة DeepMind المملوكة لشركة جوجل إنها تقترب من تحقيق ذكاء اصطناعي مقارب لمستوى عقل الإنسان، حيث تعمل الشركة على إنشاء برنامج قادر على إنجاز أكثر من 600 مهمة في وقت قليل.    

 

توقعات بتجاوز استثمارات ميتافيرس 3 تريليونات دولار


قدرت شركة ميتا Meta إن الاستثمارات الخاصة بمشروع الواقع الافتراضي ميتافيرس metaverse ستتجاوز 3 تريليونات دولار، حيث سيشمل المشروع مجموعة من عوالم الإنترنت المترابطة التي يمكن الوصول إليها من خلال الواقع الافتراضي وسماعات الواقع المعزز والتطبيقات.  

 

باحثون يحذرون: ثغرة خطيرة في تطبيق Gmail تسرق الملايين من حسابات فيسبوك


حذر باحثون متخصصون في مجال الأمن الإلكتروني، من وجود ثغرة خطيرة في تطبيق Gmail، تستطيع استهداف الملايين من مستخدمي Gmailن وسرقة حساباتهم الشخصية، وكذلك البيانات الخاصة بهم.

 

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