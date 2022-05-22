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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل تناول سُم فئران بكوب لبن عن طريق الخطأ بسوهاج

صدى البلد

أصيب عامل في بداية الستينات من العُمر، باضطراب بالوعي وإنقباض صدفة العين؛ إثر تناوله كوب لبن به سُم فئران، عن طريق الخطأ، ظنًا منه أنه كوب من مشروب حبة البركة، وذلك بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (زغلول خ ن- 62 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز طما)، يُعاني من اضطراب بالوعي وإنقباض صدفة العين، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

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وبسؤال نجله المدعو (سعد الدين ز خ- 29 سنة- حاصل على دبلوم صناعي- ويقيم بذات الناحية)، قرر أن والده وضع سم فئران، داخل كوب لبن أحتساه بالمنزل بطريق الخطأ أعتقادًا منه بأنه حبة البركة؛ ما أدى لإصابته المنوه عنها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

سوهاج فئران العين تسمم

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