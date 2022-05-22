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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 22 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها  مباريات حسم لقب الدوري الإنجليزي والتي ستكون صراع مشتعل حيث يلتقي ليفربول مع وولفرهامبتون ومانشستر سيتي ضد أستون فيلا .

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  

الإسماعيلي X البنك الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport  

المصري البورسعيدي X  فيوتشر – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport

سيراميكا كليوباترا X مصر المقاصة – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 2                  

الاتحاد السكندري X بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  

آرسنال X إيفرتون - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي X  واتفورد - الساعة 5 مساء          

ليستر سيتي  X ساوثهامتون - الساعة 5 مساء                  

ليفربول  Xوولفرهامبتون - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium  

مانشستر سيتي X أستون فيلا - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاسX   مانشستر يونايتد - الساعة 5 مساء                

نوريتش سيتي  Xتوتنهام - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

بيرنلي  Xنيوكاسل يونايتد - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 7

برايتون X وست هام - الساعة 5 مساء        

برينتفورد X ليدز يونايتد - الساعة 5 مساء beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

إلتشي  X خيتافي - الساعة 5:30 مساء                  

ديبورتيفو ألافيس X قادش – الساعة 8 مساء          

أوساسونا  Xريال مايوركا – الساعة 8 مساء

غرناطة X إسبانيول – الساعة 8 مساء        

ريال سوسييداد X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برشلونة X فياريال  – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سبيزيا X  نابولي – الساعة 12:30 ظهرا              

انتر ميلان X سامبدوريا – الساعة 6 مساء  

ساسولو X ميلان – الساعة 6 مساء            

ساليرنيتانا X أودينيزي – الساعة 9 مساء                

فينيزيا X كالياري – الساعة 9 مساء            

مباريات مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

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