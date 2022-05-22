مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 22 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات حسم لقب الدوري الإنجليزي والتي ستكون صراع مشتعل حيث يلتقي ليفربول مع وولفرهامبتون ومانشستر سيتي ضد أستون فيلا .

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X البنك الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport

المصري البورسعيدي X فيوتشر – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport

سيراميكا كليوباترا X مصر المقاصة – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 2

الاتحاد السكندري X بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال X إيفرتون - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي X واتفورد - الساعة 5 مساء

ليستر سيتي X ساوثهامتون - الساعة 5 مساء

ليفربول Xوولفرهامبتون - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي X أستون فيلا - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاسX مانشستر يونايتد - الساعة 5 مساء

نوريتش سيتي Xتوتنهام - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

بيرنلي Xنيوكاسل يونايتد - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 7

برايتون X وست هام - الساعة 5 مساء

برينتفورد X ليدز يونايتد - الساعة 5 مساء beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إلتشي X خيتافي - الساعة 5:30 مساء

ديبورتيفو ألافيس X قادش – الساعة 8 مساء

أوساسونا Xريال مايوركا – الساعة 8 مساء

غرناطة X إسبانيول – الساعة 8 مساء

ريال سوسييداد X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برشلونة X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سبيزيا X نابولي – الساعة 12:30 ظهرا

انتر ميلان X سامبدوريا – الساعة 6 مساء

ساسولو X ميلان – الساعة 6 مساء

ساليرنيتانا X أودينيزي – الساعة 9 مساء

فينيزيا X كالياري – الساعة 9 مساء