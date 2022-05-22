مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 22 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات حسم لقب الدوري الإنجليزي والتي ستكون صراع مشتعل حيث يلتقي ليفربول مع وولفرهامبتون ومانشستر سيتي ضد أستون فيلا .
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الإسماعيلي X البنك الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport
المصري البورسعيدي X فيوتشر – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport
سيراميكا كليوباترا X مصر المقاصة – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport 2
الاتحاد السكندري X بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
آرسنال X إيفرتون - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
تشيلسي X واتفورد - الساعة 5 مساء
ليستر سيتي X ساوثهامتون - الساعة 5 مساء
ليفربول Xوولفرهامبتون - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي X أستون فيلا - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاسX مانشستر يونايتد - الساعة 5 مساء
نوريتش سيتي Xتوتنهام - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
بيرنلي Xنيوكاسل يونايتد - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 7
برايتون X وست هام - الساعة 5 مساء
برينتفورد X ليدز يونايتد - الساعة 5 مساء beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إلتشي X خيتافي - الساعة 5:30 مساء
ديبورتيفو ألافيس X قادش – الساعة 8 مساء
أوساسونا Xريال مايوركا – الساعة 8 مساء
غرناطة X إسبانيول – الساعة 8 مساء
ريال سوسييداد X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
برشلونة X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إشبيلية X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
سبيزيا X نابولي – الساعة 12:30 ظهرا
انتر ميلان X سامبدوريا – الساعة 6 مساء
ساسولو X ميلان – الساعة 6 مساء
ساليرنيتانا X أودينيزي – الساعة 9 مساء
فينيزيا X كالياري – الساعة 9 مساء