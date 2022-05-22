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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين على تحيى حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية.. اليوم

ياسمين علي
ياسمين علي

تحيى المطربة ياسمين على حفلا غنائيا اليوم على مسرح الجمهورية وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم ياسمين على مجموعة من الأغاني التي تنال إعجاب جمهورها ولعل من أبرزها يا بتاع الورد ونقابل ناس وفرصة تغيير.

وكان آخر أعمال ياسمين علي في عالم التمثيل مسرحية خيبتنا مع الفنان محمد صبحي والتي قالت عنه إن الفنان محمد صبحى، علمها التمثيل على الرغم من ذهابها له صفحة بيضاء ؛ مضيفة أنها قابلته في مقابلة تلفزيونية وبعد نهاية الحلقة بحث عنها وطلب منها أداء أغنية أمامه ثم طلب منها التقديم في أستوديو الممثلين لتدخل في مجال التمثيل، فقالت له أنها تغني فقط .

أضافت ياسمين على، خلال لقائها في برنامج "لايت شو" عل قناة الحياة  ؛ أنها بعدما ذهبت للأستوديو وجدت لجان تحكيم وطلبوا منها التمثيل بأداء غنائي فأدت بشكل جيد  ونجحت .

أوضحت  أنها وقفت أمام اللجنة وتم إختبارها ونجحت وتم إختيارها من الفنان محمد صبحي ؛ وتم تدريبها لمدة 4 شهور على الغناء والتمثيل، وكان ذلك التدريب لمسرحية  "خيبتنا"  للفنان صبحي ثم وقعت أحداث يناير فتوقفنا عن العمل.

وتابعت ياسمين علي، أن الفنان محمد صبحي إتصل عليها وطلب منها أداء دور في مسلسل ونيس ؛ فوافقت لأنها تعشق هذا المسلسل وتربت عليه ؛ ثم تم تكريمها في مهرجان الدراما عن دورها في ونيس. 

فيروس كورونا الفنان محمد صبحى ياسمين على المطربة ياسمين علي أعمال ياسمين على Arts Entertainment

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