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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: أمريكا تخطط لتدمير الأسطول الروسي في البحر الأسود

البحر الأسود
البحر الأسود

زعم أنطون جيراتشينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، أن الولايات المتحدة ترسم خططًا لإغراق السفن الحربية الروسية وتدمير أسطولها في البحر الأسود، في أعقاب تقارير تفيد بأن واشنطن تسعى لتوفير صواريخ متقدمة مضادة للسفن للجيش الأوكراني.

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” هذه المزاعم.

وأدلى جيراتشينكو، بالتصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن المناقشات جارية الآن فيما يتعلق بكيفية مساعدة الولايات المتحدة في كسر الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود.

وقال: “الولايات المتحدة تعد خطة لتدمير أسطول البحر الأسود. العمل الفعال الذي قام به الأوكرانيون على السفن الحربية الروسية أقنع الولايات المتحدة بإعداد خطة لفتح الموانئ. 

وتجري مناقشة تسليم صواريخ “هاربون ونافال سترايك” المضادة للسفن “بمدى يتراوح من 250 إلى 300 كيلومتر”.

ونفى السكرتير الصحفي للبنتاجون، جون كيربي، مزاعم مسؤول كييف، قائلاً خلال مؤتمر صحفي، “يمكنني أن أخبرك بشكل قاطع أن هذا ليس صحيحًا”.

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وكان جيراشينكو قد استشهد بتقرير حديث لرويترز يفيد بأن إدارة بايدن “تعمل على وضع صواريخ متقدمة مضادة للسفن في أيدي المقاتلين الأوكرانيين للمساعدة في هزيمة الحصار البحري الروسي”، في إشارة إلى صواريخ هاربون ونافال سترايك بالاسم.

وأشار التقرير إلى بعض العقبات التي تحول دون إرسال مثل هذه الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك “محدودية توافر المنصات لإطلاق صواريخ هاربون من الشاطئ”، بالنظر إلى أنها إلى حد كبير صاروخ قائم على البحر. 

وقال مسؤولون أمريكيون لم يذكر اسمه، إن “البيت الأبيض يبحث عن حل، بما في ذلك سحب قاذفة من سفينة أمريكية”.

واشنطن البنتاجون روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا البحر الأسود

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