نظرية الإستبدال.. كلمة السر وراء عملية بافلو الإرهابية وبايدن يتوعد بفضح المتطرفين

لاتزال أمريكا تعاني من ويلات عمليات القتل الجماعي الإرهابية، التي سماها الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما على خلاف سابقيه، بعمليات "إرهاب داخلية"، مؤكدًا على تهمة الإرهاب للأمريكيين البيض بأفكار متطرفة عنصرية.

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه للمرة الأولى "لدى أمريكا يسمي الشر باسمه" دون مخادعة أو مواربة.

وذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن بايدن تكلم يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق النار العنصري الذي حدث في سوبر ماركت بوفالو، مرتين وكانت المرة الثانية بعد أربع ساعات فقط من حديثه الاول.

,خلفت الحادثة الإرهابية 10 قتلى ، وتعهد الرئيس جو بايدن بمحاسبة أولئك الذين ألهموا مطلق النار، وهؤلاء المروجين للفكر المتطرف.

وأعلن بايدن : "سنقاتلهم مثل الجحيم وسنفضح الجميع".

لكن على الرغم من وصفه لإطلاق النار بأنه عمل من أعمال "الإرهاب الداخلي" ، امتنع بايدن عن فضح الأشخاص الباثين للفكر الإرهابي.

ولم يذكر أسماء الأفراد الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن نشر عقيدة "نظرية الاستبدال" التي أرغمت مطلق النار في بوفالو على التحرك والقيام بعمليته الإرهابية.

وفضل بايدن بدلاً من الإعلان عن أسماء المتطرفين، أن يلقى باللوم على المؤسسات والسياسيين المجهولين الذين قال إنهم يدفعون بسخرية النظرية من أجل الربح والسلطة.

,يقول مساعدو بايدن إن تحفظه متعمد، وأنه يؤكد مدى حساسية نظرته وإدارته إلى مروجي الفكر الإرهابي، حيث كانوا مترددين في ذكر الأفراد بأسمائهم خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تشتيت الانتباه عن "جوهر" المشكلة وإعطاء المزيد من الاهتمام للمؤامرة، التي تنص على أنه يتم استبدال الأمريكيين البيض بمهاجرين غير بيض تنظمهم عصابة من النخب المتلهفة لرؤية الديمقراطيين يفوزون بالمناصب.

شعر كبار المساعدين أن الضغط الذي يمارسه الجمهوريون ، سيكون أكثر فاعلية في دفع أفراد مثل مذيع قناة فوكس نيوز "تاكر كارلسون" إلى الابتعاد عن نظرية الاستبدال.

كما قال أحد كبار المساعدين، لم تكن هناك رغبة في إعطاء كارلسون فرصة للهجوم على الرئاسة.

وذكر "[نحن] نتفهم تمامًا الرغبة في معرفة الأشخاص الذين يدفعون بهذا الخطاب المقزز ، لكنني أعتقد أيضًا أنه من الجدير أن نتذكر أن العديد من هؤلاء النفعيين لن يحبوا شيئًا أكثر من انتقاد كل ما يأتي من الرئيس الذي يهاجمهم".

,قال شخص مطلع على الأمور بالبيت الأبيض"في المقابل ، قد يساعدهم هذا الاهتمام والسمعة السيئة في نشر هذه الأكاذيب بشكل أكبر".

وأضاف المصدر: "لا يعني ذلك أنك لن تذكرهم مطلقًا، لكنني أعتقد أن هذا يعني أنك بحاجة إلى أن تكون حكيماً للغاية بشأن القيام بذلك ومدركًا أنه قد يكون له عواقب غير مقصودة".

جاء قرار بايدن بالذهاب إلى بوفالو يوم الثلاثاء الماضي في غضون ساعات من ورود تقارير عن إطلاق نار جماعي هناك ، حيث طلب الرئيس من مستشاريه وضع خطة له للذهاب على الرغم من وجود رحلة شاقة إلى آسيا قررت في وقت لاحق من الأسبوع.

,وفقًا لثلاثة من مسؤولي البيت الأبيض ، ضغط بايدن عليهم لتحقيق ذلك ، واجتمع بايدن وكبار مستشاريه للحديث حول أفضل السبل للتعامل مع اللحظة، والتي هي بمثابة اختبار رئيسي للرئيس، حيث أطلق حملته لعام 2020 بعد أن روعه مشهد وعنف المتعصبين للبيض الذين كانوا يسيرون في شارلوتسفيل ، فيرجينيا ، وشعر بأنه مضطر إلى ملاحظة الخط الفاصل بين هذا الحدث والمذبحة في بوفالو.

علاوة على ذلك ، فهو يدرك جيدًا أن الناخبين السود كانوا العمود الفقري لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2020 ، حيث أعاد أولاً إحياء حملته الخالية من خلال الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا ثم نقله إلى الانتخابات العامة. وقد نما الإحباط بين مجتمعات السود بعد التلكؤ في الدفع بحقوق التصويت الفيدرالية وتشريعات إصلاح الشرطة.