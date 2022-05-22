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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حل نهائي.. العثور على إنزيم يمكنه إذابة البلاستيك خلال 16 ساعة

البلاستيك
البلاستيك

البلاستيك، أزمة عالمية تعاني منها جميع المخلوقات من حولنا، وقد بدأ أثرها في التسلل إلينا، بعدما أصبحت المحيطات ملوثة بالفعل بمستنقعات من البلاستيك، ووصلت جزيئاته الدقيقة الآن إلى رئة الإنسان.

 

وأعلنت الهند، قرارًا حاسمًا اعتبارًا من 1 يوليو، حيث سيتم حظر جميع أنواع البلاستيك للاستخدام الفردي في البلاد، ففي سياق هذه المخاوف الملحة وجد العلماء إنزيمًا جديدًا يأكل البلاستيك في أقل من يوم واحد، وهو رقم قياسي.


كيف تم العثور على إنزيم أكل البلاستيك؟


يُطلق على الإنزيم المعني اسم polyester hydrolase (PHL7) وتم العثور عليه مؤخرًا في مقبرة ألمانية، فهو يستخدم في تبريد وهضم السماد.

 

وبطبيعة الحال، أخذ علماء من جامعة لايبزيغ الإنزيم في رحلة إلى مختبر العلوم، وخلال التجارب المعملية وجدوا أن الإنزيم كان قادرًا على تحلل البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) بنسبة 90٪ في أقل من 16 ساعة.

 

ولم يكن الاكتشاف هو أول إنزيم يتم العثور عليه بالتأكيد، ففي عام 2016 اكتشف العلماء إنزيمًا آخر مستهلكًا للبلاستيك يسمى LLC في اليابان، وبالمقارنة مع LLC فإن PHL7 أسرع مرتين في تحلل البلاستيك. 

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