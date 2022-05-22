صدى البلد يرصد موسم حصاد البطاطس.. صور

رصدت عدسة “صدى البلد” صباح اليوم، الأحد، موسم حصاد البطاطس.

وظهر في الصور تكاتف المزارعين لحصد البطاطس في أسرع وقت، والتي تعتبر من أهم المحاصيل الزراعية في السنة.

يذكر أن دكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي، قال: “إننا نمتلك أكثر من نموذج رائد لمشاركة القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن مؤسسة كير العالمية هدفها رفع إنتاجية صغار مزارعي البطاطس والفراولة.

وأضاف “الشبراوى"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤسسة كير مبنية على رفع كفاءة المرأة، والآن أصبحوا موردين للشركة.

وأشار مستشار وزيرة التضامن، إلى أن القطاع الخاص سمح برفع الإنتاجية، مؤكداً أن التعاون مع القطاع الخاص بمشروعات زراعية فى بنى سويف يعتبر تجربة رائدة.

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