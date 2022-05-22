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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جنوب السودان تعلن الاستعداد لبدء تفعيل بنود مذكرة التفاهم في التنظيم والإدارة

سفير مصر في جوبا
سفير مصر في جوبا يلتقي وزير الخدمة العامة والموارد البشرية

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، وزير الخدمة العامة والموارد البشرية بانجاسي باكوزورو، حيث هدف اللقاء إلى متابعة نتائج زيارة الوزير الجنوب سوداني إلى مصر في مارس الماضي، وكذا بحث سبل دفع التعاون الثنائي في مجالات التنظيم والإدارة وإدارة الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية.


قدم الوزير باكوزورو الشكر لمصر على الدعم المُقدم لجنوب السودان، مؤكداً على عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين في ظل التاريخ الممتد المشترك بينهما. 

كما رحب بمبادرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري لتعزيز التعاون مع وزارته، مشيداً بالخبرات المصرية في تنظيم الموارد البشرية والتطلع للاستفادة من تلك الخبرات. وأعرب عن الاستعداد لبدء تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعها مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي تشمل عدد من مجالات التعاون من بينها التدريب وبناء القدرات.


كما تناول الوزير "باكوزورو" زيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نوه بالإعجاب الشديد بتدشين المدينة وفقاً لأحدث المعايير المعمارية، مشيداً بقدرة  الدولة المصرية وقيادتها السياسية على إنجاز هذا المشروع الضخم في فترة زمنية قصيرة.


ومن جانبه، أعرب السفير "عبد القادر" عن قوة ومتانة العلاقات الممتدة بين الدولتين، مرحباً ببدء التعاون بين الطرفين سواء فيما يتعلق بالتعاون المؤسسي أو بناء القدرات أو غير ذلك من مجالات.

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