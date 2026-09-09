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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانى: "البكالوريا" بداية إصلاح التعليم .. و4 آليات لنجاحها وحماية الأسرة المصرية

النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي
النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي
ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي أن إعلان وزارة التربية والتعليم عن نظام "البكالوريا المصرية" يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار التعليم قبل الجامعي، وبداية حقيقية لإنهاء عقدة "الثانوية العامة" التي أرهقت الطلاب والأسر المصرية لعشرات السنوات وايضاً ضربة البداية للإصلاح الحقيقى فى منظومة التعليم قبل الجامعى .

وقال «أباظة» فى تصريحات له : إن الانتقال من امتحان مصيري واحد قائم على الحفظ إلى نظام تراكمي متعدد الفرص والمسارات هو خطوة شجاعة تستحق الدعم الكامل، لأنها تعيد للتعليم هدفه الحقيقى فى بناء طالب يفكر ويبتكر وليس طالب يحفظ ليلة الامتحان.

وأضاف عضو البرلمان العربي أن الأسر المصرية دفعت ثمناً باهظاً مادياً ونفسياً بسبب الدروس الخصوصية والسناتر، وأن نظام البكالوريا بفلسفته الجديدة يفتح الباب أمام تخفيف هذا العبء عبر تعدد المحاولات وربط التعليم بمتطلبات الجامعات وسوق العمل العالمي.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب 4 آليات تنفيذية عاجلة لضمان وصوله لكل طالب في الحضر والريف وهى :
أولاً: "بنك المعرفة والتقييم القومي"
من خلال إنشاء بنك أسئلة إلكتروني مركزي مؤمن لجميع مواد البكالوريا، مع تدريب مكثف وعاجل لـ 200 ألف معلم على أساليب التقييم الجديدة وقياس المهارات بدلاً من التلقين.
ثانياً: "منصة التوجيه المهني المدرسي"
بإطلاق منصة مجانية داخل كل مدرسة تشرح مسارات البكالوريا الأربعة "الطب والهندسة، الأعمال، العلوم الإنسانية، الفنون" وتربط كل مسار بالكليات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل لمساعدة الطالب وولي الأمر على الاختيار الواعي.
ثالثاً: "القضاء على احتكار الدروس"
من خلال توفير محتوى رقمي رسمي مجاني بجودة عالية يتضمن شروحات ونماذج امتحانات البكالوريا، مع تفعيل رقابة صارمة على الإعلان عن السناتر داخل المدارس لضمان تكافؤ الفرص وتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية.
رابعاً: "نظام الحوافز والتميز المدرسي"
لمنح المدارس الحكومية المتميزة في تطبيق البكالوريا ميزانيات إضافية للمعامل والأنشطة، وتكريم المعلمين والإدارات الناجحة سنوياً لخلق بيئة تنافسية إيجابية تخدم الطالب.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن البكالوريا ليست تعديلاً للمناهج فقط، وإنما هي "مشروع بناء إنسان" يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، مطالباً الحكومة بسرعة عرض خطة التنفيذ والجداول الزمنية على مجلس النواب للمناقشة وإقرارها.

ووجه "أباظة" التحية والتقدير إلى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على قيادته لهذا الإصلاح الجريء وتحمله مسؤولية تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي مطالباً من جميع المحافظين، ومديري مديريات وإدارات التعليم، والمعلمين، والطلاب وأولياء الأمور إلى الالتفاف حول هذه الرؤية الوطنية ودعم ومساندة الوزارة في خطواتها لتحديث التعليم، لأن نجاح البكالوريا مسؤولية مجتمعية مشتركة، وثمارها ستعود على مستقبل أبنائنا ومكانة مصر التعليمية.

نظام البكالوريا المصرية الطلاب الثانوية العامة الأسر المصرية منظومة التعليم قبل الجامعى

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