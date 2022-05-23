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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار شانجان CS55 موديل 2022

تعرف على احدث اسعار
تعرف على احدث اسعار السيارة شانجان CS55 موديل 2022

تنتمي النسخة شانجان CS55 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات وهم L1 و L2، والفئة الثالثة كاملة التجهيزات L3.

 شانجان CS55 موديل 2022 

تعتمد السيارة شانجان CS55 موديل 2022  على جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة، مع قياسات هيكلية بلغت 4500 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1690 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 475 لتر.

 شانجان CS55 موديل 2022 

وتضم السيارة شانجان CS55 موديل 2022  فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الالكتروني، وخاصية التوازن الالكتروني، والتحكم في الجر وتجاوز المرتفعات، بالاضافة إلى مثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وتجهيزات اخرى مثل رصد المنقاط العمياء، والوسائد الهوائية الستارية.

 شانجان CS55 موديل 2022 

وزودت السيارة شانجان CS55 موديل 2022 بنظام صوتي وترفيهي، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية يتم طيها، وحساسات ركن، وكاميرا، وزر تفعيل وإيقاف المحرك.

 شانجان CS55 موديل 2022 

وتستمد السيارة شانجان CS55 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 156 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

 

أسعار السيارة شانجان CS55 موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى L1 شانجان CS55 موديل 2022 بقيمة قدرها 380 ألف جنيه.

الفئة الثانية L2 شانجان CS55 موديل 2022 بقيمة قدرها 405 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة L3 شانجان CS55 موديل 2022 بقيمة قدرها 425 ألف جنيه.

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