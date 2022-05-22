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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أشرف صبحي: قيمة عضوية مركز شباب الجزيرة بأكتوبر بـ15 ألف جنيه

أشرف صبحي - وزير
أشرف صبحي - وزير الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن  وزارة الشباب والرياضة هي الوزارة  الوحيدة التي لم تطلب أي اعتمادات إضافية بالموازنة الجديدة لتعويض فروق أسعار المقاولين الذين تعاقدوا علي تنفيذ منشآت الوزارة خلال أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب  اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب بحضور مصطفي عبدالمعين ممثل وزارة التخطيط.

وأوضح صبحي ، ان وزارة الشباب من الوزارات الخدمية وهدفها الاساسي هو تحقيق رضا الشعب المصري علي الخدمات المقدمة، وهو الهدف الأساسي لجميع الوزارات الخدمية ، موضحا أن الدولة تضع اولويات للموازنة العامة والاولوية حاليا تختلف من وزارة لأخرى.

ولفت الي أن وزارة الشباب لا تريد ان تضغط علي الموازنة العامة للدولة وبحثت عن حلول مثل تعظيم الاستثمارات، موضحا انه قسم اولويات الوزارة إلي وحدات مالية من أجل التغلب علي عجز الموازنة، والوزارة تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في ملف الاستثمار.

وأشار الدكتور أشرف صبحي الي ان الوزارة حافظت علي عدم الخصخصة الكلية لمراكز الشباب وتم تحديد مدة الاستثمار  لعدة سنوات.

وكشف الوزير عن الانتهاء من 80 % من اعمال تنفيد المنشآت بمركز شباب الجزيرة 2 المقام  بمدينة 6 أكتوبر، لمواجهة الطلبات المتزايدة للعضوية في مركز شباب الجزيرة ، لافتا الي ان قيمة العضوية في مركز شباب الجزيرة 2 ستتراوح ما بين 10 آلاف الي 15 ألف جنيه وذلك في الوقت الذي اقتربت فيه عضوية مركز شباب الجزيرة الاساسي من 65 الف جنيه.

وأكد أن الوزارة استطعت  عمل حوكمة لمركز شباب الجزيرة وتسعي لتحويل مركز شباب التجمع الي مركز خدمة اجتماعية مثل مركز شباب الجزيرة  ليقدم خدمة مميزة للمواطنين.

ووجه الوزير الشكر لاعضاء لجنة الشباب علي دعمهم المتواصل للوزارة قائلا :" نحن في مركب واحد " ومصلحتنا هي خدمة الشباب .

مركز شباب الجزيرة مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي مدينة 6 أكتوبر

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