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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

جدري القرود يضرب العالم بقوة|التحذيرات ترتفع من الصحة العالمية والغلق يطارد أوروبا

صورة أرشيفية - جدري
صورة أرشيفية - جدري القرود

بين عشية وضحاها، أصبح جدري القرود الشغل الشاغل لكثير من المنظمات الصحية داخل دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي ضربتها الإصابات بقوة.

مرض جدري القرود يجتاح العالم

وأعلنت دول جديدة بخلاف بريطانيا - إسبانيا - البرتغال - إيطاليا - الولايات المتحدة الأمريكية - السويد - كندا - فرنسا، - ألمانيا - بلجيكا - وأستراليا عن إصابات بمرض جدري القرود من بينها: دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس جدري القرود ينتقل إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، إن جدري  القرود مرض نادر يحدث أساساً في المناطق  النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم أنّ التطعيم السابق ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضاً من جدري القردة.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مرض جدري القرود تسبب في وفاة 58 شخصا في دولة الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام الحالي في 87 منطقة داخل البلاد.

وأكدت الصحة العالمية في تغريدة على "تويتر"، أنه "تم تسجيل نحو ألف و284 حالة اشتباه بالإصابة بمرض جدري القرود منذ بداية العام حتى الـ 8 من مايو الجاري، بينها الحالات التي تم تسجيلها في الكونغو الديمقراطية".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت رصد إصابات جديدة  بمرض "جدري القرود" في عدة دول حول العالم، مشيرة إلى أن موجة التفشي الأخيرة تبدو "غير نمطية"، باعتبار أنها تحدث في البلدان غير الموبوءة.

وأوضحت في بيان أن عدد الإصابات بـ"جدري القرود"، "وصل إلى 80 حالة في 11 دولة على الأقل، مؤكدة أنها تحقق في 50 حالة إضافية يشتبه بها في دول أخرى لم تسمها".

ماذا قال الأطباء عن جدري القرود؟

ومن ناحيتها، أصبحت بلجيكا أول دولة تفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يومًا على المصابين بفيروس جدري القرود الذي رصد في 14 دولة حتى الآن، وسط مخاوف من انتشاره بشكل متزايد.

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وقالت السلطات الصحية البلجيكية، إن "أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع"، وجاء بعد تسجيل ثلاث حالات في البلاد.

ومن ناحية أخرى، قال مدير الصحة العامة في لندن البروفيسور كيفين فينتون: "قمنا مؤخرا بتشخيص عدد من الحالات الجديدة لمرض جدري القردة في إنجلترا، وتحديدا في منطقة لندن الكبرى. وفي هذه المرحلة، نطلب من الجميع أن يكونوا على دراية بالعلامات والأعراض التي تشمل الطفح الجلدي حول الفم، وكذلك حول المنطقة التناسلية".

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وتابع: "نحن نطلب بشكل خاص من الرجال المثليين وثنائيي الجنس، الذين رأينا نسبة متزايدة من الحالات بينهم، أن يكونوا على اطلاع على مرض جدري القردة".

ومن جانبه شدد الدكتور مجدي بدران، على ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي وعدم لمس الحيوانات على قدر الإمكان، لافتًا أن "غسيل الأيدي يقي من 252 مرضًا".

ومن جانبه، حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من ظاهرة تقبيل الحيوانات، متابعا: "غير مقبولة ويجب تطعيم الحيوانات منعا للإصابة بأي أمراض".

ولفت أن هذا "الفيروس ظهر منذ 10 سنوات في إفريقيا، وهو موسمي يظهر في هذه الفترة من العام".

وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية، أن "جدري القرود يظهر مع تغير الفصول وهو ليس منتشرا، وليس له دواء خاص به مثل الحصبة والشفاء التلقائي يمثل 90% من الحالات".

عدم تناول اللحوم غير المطهية

وبيّن استشاري الأمراض الجلدية، أنه يجب الابتعاد عن التلامس المباشر للوقاية من جدري القرود، وحتى الآن لا يوجد حالة واحد مصابة بالفيروس في مصر ولا داعي للقلق، موضحًا أن "جدري القرود يصيب الذكور والنساء والصغار والكبار".

وأوضح هاني الناظر، أن جدري القرود انتقل من الحيوان للإنسان، ومن الوارد أن تكون الكلاب والقطط والفئران ناقلة للفيروس، وينبغي عدم تناول اللحوم غير المطهية بشكل جيد لأنها "لو كانت تحمل جدري القرود وتناولها الإنسان سيصاب بالفيروس".

والجدير بالذكر، أن جدري القرود، هو مرض ناجم عن عدوى فيروسية شائعة بالأساس في غرب ووسط إفريقيا، وهذا الأسبوع، وصف مسؤولون ألمان التفشي بأنه الأكبر على الإطلاق في المنطقة.

وجدري القرود هو فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، على الرغم من كونه أخف، وتم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب إفريقيا في العقد الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم، ويمكن أن يصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين بالفيروس، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.

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