فخري الفقي: الصناعة تحتاج إلى مزيد من التطوير في ظل عصر الرقمنة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلنه رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية يعتبر تحول كبير، وتوجه جديد، ينتظرون وضعه في خطة تفصيلية لتنفيذها.

وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن الصناعة تحتاج إلى مزيد من التطوير في ظل عصر الرقمنة.

واضاف لابد أن نمتلك سر الصنعة، والمعرفة التكنولوجية"، منوها بأن توطين الصناعة مطلوب، ويحولها إلى أحد أهم مراكز سلاسل الإمداد، منوها بأن البرلمان وضع بنية تشريعية لدعم قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمام كبير بالقطاع الخاص، منوها بانه لابد من تأهيل القطاع الخاص لمروره بعدد من الصدمات منذ الستينات، ونحتاج لخطة واضحة لدعمه.