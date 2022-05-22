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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علي الحجار يتألق في حفل ختام مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بالزقازيق

حفل على الحجار
حفل على الحجار

تألق الفنان علي الحجار في حفل ختام فعاليات مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بمدينة الزقازيق تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويضم نخبه من ألمع نجوم الموسيقى والغناء، حيث قدم عددا من الأغاني الشهيرة له، وسط تفاعل الحضور.

جاء ذلك بحضور  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد داغر رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقي والأوبرا والبالية، وعدد القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و4000 مشاهد من أبناء محافظة الشرقية؛ لرفع الذوق العام والحفاظ علي الهوية المصرية.

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء يعد حدثا ثقافيا وسياحيا فريدا يساهم في الترويج للسياحة الداخلية على أرض محافظة الشرقية والتي تذخر بالعديد من الأماكن والمواقع الأثرية والسياحة، مقدماً الشكر لدوله رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة للمهرجان والذي يساهم في رفع الذوق العام ويحافظ على الهوية المصرية.

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بدأت فعاليات الحفل بتقديم فقرات غنائية ومعزوفات للمطرب حازم شاهين وفرقته الموسيقية، نالت إعجاب الحضور، لتختتم الفعاليات بتقديم الفنان علي الحجار وفرقته الموسيقية باقة متنوعة من الأغاني، والتي أشعلت الحفل، ولاقت تفاعلا كبيرا من الحضور، برحاب منطقه آثار تل بسطة بالزقازيق، والتي يتجسد فيها روح الحضارة الفرعونية القديمة.

وقدم المحافظ الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيره الثقافة والدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار، وإلى دار الاوبرا المصرية على إقامة  هذا الحفل الفني الكبير والذي ينطلق لأول مره على أرض محافظه الشرقية، حيث يمثل نموذجا للتعاون بين جميع مؤسسات الدوله لتسليط الضوء على أحد أهم نقاط مسار العائلة المقدسة، وهي منطقه اثار تل بسطه بمدينه الزقازيق.

وأشاد المحافظ بدور إدارات العلاقات العامه والإعلام والهيئه الاقليميه لتنشيط السياحه والتراث الحضاري والبوابة الإلكترونية بالديوان العام وكذلك مديرية الشباب والرياضة على مجهوداتهم خلال فتره تنظيم المهرجان والذي خرج بصوره مشرفه تليق بمحافظه الشرقيه.

كما وجه المحافظ الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الاعمال المخلصين وكذلك الصحفيين والإعلاميين وأبناء الشرقية لمشاركتهم المثمرة لفعاليات المهرجان .

وثمن محافظ الشرقية دور الأجهزة التنفيذية والأمنية والذين لم يتوانوا لحظة واحده للعمل على نجاح المهرجان وظهوره بالشكل اللائق، مؤكدا استمرار  تقديم كافه أوجه الدعم لتنشيط السياحة الداخلية والارتقاء بالوعي السياحي والثقافي والحضاري بين المواطنين.

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الشرقية مجلس الوزراء مهرجان القيادات التنفيذية محافظ الشرقية رئيس الإدارة المركزية الدكتور مصطفى مدبولى

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