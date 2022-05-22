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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. مانشستر سيتي بطلاً للبريميرليج.. ومحمد صلاح يواصل اصطياد الجوائز الفردية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية،والتي جاءت كالتالي:.

المان سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد ريمونتادا تاريخية أمام أستون فيلا 3/2

حصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه، بفوزه المثير على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.

محمد صلاح يتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة بالتقاسم مع سون

توج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة في تاريخه، في أخر 4 سنوات له بالبريميرليج، بالتقاسم مع سون برصيد 23 هدف لكل منهما.

ضياع لقب الدوري الإنجليزي من ليفربول رغم الفوز على ولفرهامبتون بثلاثية

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأخيرة والحاسمة للدوري الإنجليزي.

عاد لمنصات التتويج.. ميلان يحصد لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11عامًا

توج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم ، بعد فوزه على ساسولو بثلاثية نظيفة اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

فرحة مانشستر سيتي وبكاء جوارديولا بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.. فيديو

حصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه، بفوزه المثير على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.

شاهد.. محمد صلاح يتسلم جائزتي أفضل هداف وصانع لعب في الدوري الإنجليزي

تُوج محمد صلاح جناح فريق ليفربول بجائزة هداف الدوري الإنجليزي “ الحذاء الذهبي” هذا الموسم.

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

قـررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كومبانـي إلى يوم 16 يونيو المقبل.

أخبار الرياضة مان سيتي بريميرليج صلاح ليفربول

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