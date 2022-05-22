أخبار الرياضة.. مانشستر سيتي بطلاً للبريميرليج.. ومحمد صلاح يواصل اصطياد الجوائز الفردية

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية،والتي جاءت كالتالي:.

حصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه، بفوزه المثير على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.

توج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة في تاريخه، في أخر 4 سنوات له بالبريميرليج، بالتقاسم مع سون برصيد 23 هدف لكل منهما.

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأخيرة والحاسمة للدوري الإنجليزي.

توج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم ، بعد فوزه على ساسولو بثلاثية نظيفة اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

حصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه، بفوزه المثير على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.

تُوج محمد صلاح جناح فريق ليفربول بجائزة هداف الدوري الإنجليزي “ الحذاء الذهبي” هذا الموسم.

قـررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كومبانـي إلى يوم 16 يونيو المقبل.