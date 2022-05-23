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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تتألق مع Xiaomi mi band بميزات فريدة من نوعها.. مواصفات

شاومى تتألق مع Xiaomi
شاومى تتألق مع Xiaomi mi band  بميزات فريدة من نوعها

استطاعت شاومي Xiaomi أن تحقق نجاحا هائلا مع سوار اللياقة البدنية الخاص بها،  حيث تجاوزت مبيعات Mi band 7 أكثر من 40 مليون قطعة، وسبق أن بدأت شاومي إنتاج الباند في 2014 وبعد نجاحه توالت الشركة على إنتاج إصدار جديد في كل عام وتستعد شاومي حاليا لإطلاق Xiaomi band 7.

 

ووضحت شاومي رسميا أنه سيتم الإعلان رسميًا عن Mi Band 7 خلال حدث ضخم غدا 24 مايو 2022 وهو حدث مخصص بشكل أساسي لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 11T الجديدة بحسب ما نشر موقع Slashgear التقني.

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وكشفت تسريبات على منصة التواصل الصينية Weibo بعض المواصفات الأساسية التي ستأتي بها Xiaomi band 7 حيث سيحتوي على شاشة أكبر بكثير مقارنة ب Xiaomi band 6 حيث تبلغ شاشة Band 7 قياس 1.62 بوصة من نوع AMOLED  وبذلك تعد أكبر بنسبة 25٪ تقريبًا عن Band 6 الذي يبلغ قياسها 1.56 بوصة.

 

وأدى حجم الشاشة الكبيرة إلى إجراء بعض التغييرات على واجهة المستخدم الخاصة بشاومي  UI ، ومن المرجح أن تعمل الشاشة الأكبر حجمًا على تحسين الجودة تحديدًا إمكانية قراءة النص بشكل أوضح على الشاشة.

 

وعلى الرغم من أن التسريبات لا تفيد ما إذا كانت شاومي تخطط لإضافة ميزات جديدة إلى Mi Band 7 أم لا، إلا أن الشركة قد أكدت بالفعل أن الساعة ستدعم جميع ميزات التتبع الرئيسية، على سبيل المثال معدل ضربات القلب وقياس نسبة الأكسجين في الدم وأوضاع التمارين وتنبيهات الطقس.

 

وسيتم طرح Mi Band 7 للبيع في منشأ الشركة في الصين بشكل مبدأي، ويليه إطلاق عالمي أوسع ليشمل باقي دول العالم بآسيا والهند وأوروبا. وحتى الآن  لا توجد أي معلومات عن إن كان سيتم أي إطلاق بالولايات المتحدة أم لا.

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