حماية المستهلك: تسليم حجوزات السيارات للمواطنين المتعاقد عليها قبل 12 أبريل بنفس قيمتها

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم تسليم حجوزات السيارات للمواطنين المتعاقد عليها قبل 12 أبريل بنفس قيمتها.



وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لا يجوز عدم تسليم المواطن السلعة بعد حجزها وبعد أن تمناها وحلم بتملكها بسبب ظرف معين"، مؤكدا: "الدولة موجودة لمناصرة وتقوية موقف المستهلك المصري أمام أي ممارسات فيها إساءة استغلال للمواطن".



وأشار: "سيتم تسليم كل من سدد ثمن سلعة أو سيارة قبل 12/4 دون أعباء إضافية ومن لم يستكمل دفع الثمن سيتم تعويضه وسيتردد دفعاته بأعلى فايدة بنكية موجودة حاليا وهي 18%".

وأوضح: "أي شخص من حاجزين السلع سواء السلع المعمرة أو السيارات سيتم تسليمها لهم"، لافتا إلي أن حجز السلع المعمرة والسيارات جاء سابقا بسبب عدم توافر السلع علي الأرض وهذا بسبب أزمة كورونا وتعطل سلسل الأمداد من المصانع العالمية وأزمة أشباه المواصلات المتعلقة بالسيارات .