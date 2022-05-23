حماية المستهلك ينتصر للمواطن المصري.. قرارات جديدة ملزمة لموردي السيارات والتنفيذ من اليوم

حماية المستهلك ينتصر للمواطن المصري :

إلزام موردي السيارات والسلع المعمرة برد حجوزات العملاء بفائدة 18%

كماليات السيارات لا تتجاوز 5٪ من إجمالي سعر السيارة

تسليم كل من سدد ثمن سلعة أو سيارة قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية

أصدر جهاز حماية المستهلك قرارات جديدة تضاف لقائمة انتصارات المواطن المصري خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة والسيارات لضبط السوق .

وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر الجهاز بالقرية الذكية، أعلن أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز عن السماح للوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي تم تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين سواء سيارات أو سلع معمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنوياً للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز.

ونوه إلى أن كل من سدد كامل قيمة السلعة سيارات أو سلع معمرة حتى صدور القرار في 12 إبريل 2021، يتم تسليمها دون تحمل المستهلك أي نفقات إضافية، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز، يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.

وتابع أن السيارة المتوسطة تستهلك حوالي 2000 مكون من أشباه الموصلات، وقد أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل كبير على المصانع، التي اتجهت لتصنيع الألعاب والكمبيوترات وأجهزة الاتصال خلال وقت الإغلاق الجزئي، حيث انخفض الإنتاج بنحو 50 % بالتالي المصانع تأثرت بالإغلاق الجزئي لهذه المصانع.

ولفت حسام الدين إلى أن ذلك أدى إلى تراجع المعروض بنحو 70%، مما أدى إلى وجود أزمة مع زيادة الطلب، وبالتالي ارتفعت الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 إلى 100 عام، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير ومنها الدول التي كانت تشهد استقرارا وغاية في التقدم، وصل معدل التضخم بها إلى 8%.

وأشار إلى أنه في ظل الارتباك الشديد نسعى لحماية المستهلك المصري، حيث أن أي قرارات يتم اتخاذها تهدف لمصلحة المستهلك أولا وفي إطار المصلحة العامة، دون الإضرار بالاقتصاد المصري، منوها إلى أنه بجانب التوعية لا بد من الحفاظ على حقوق المستهلك.

ليس هذا فحسب فقد أعلن رئيس الجهاز عن إلزام شركات السيارات بأن تكون أي إضافات وكماليات تتم على السيارات لا تضر بأمن السيارة وبشرط الا يتجاوز قيمتها ٥٪؜ من إجمالي سعر السيارة.

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين: "وجدنا كماليات السيارات باب خلفي لرجوع ظاهرة الاوفر برايس، وأقول للشركات لابد أن يتم التعاون في اطار استقرار السوق فقط وتوظيف اللازمة لتحقيق أرباح شخصية مرفوض".

و قال إنه بداية من اليوم الإثنين فإن شركات السيارات ملتزمة تمامًا بقرار الجهاز مضيفا: "سيتم تسليم كل من سدد ثمن سلعة أو سيارة قبل 12/4 دون أعباء إضافية ومن لم يستكمل دفع الثمن سيتم تعويضه وسيسترد دفاعاته بأعلى فائدة بنكية موجودة حاليا وهي 18%".

وأضاف أيمن حسام الدين، أن أي مخالفة في حق المستهلك يتم التعامل معها فورا، متابعا أن العقوبات نصف مليون وتصل في بعض الحالات 2 مليون جنيه، مؤكدا: "الدولة موجودة لمناصرة وتقوية موقف المستهلك المصري أمام أي ممارسات فيها إساءة استغلال للمواطن".