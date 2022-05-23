عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك ينتصر للمواطن المصري.. قرارات جديدة ملزمة لموردي السيارات والتنفيذ من اليوم

السيارات الجديدة
السيارات الجديدة

حماية المستهلك ينتصر للمواطن المصري : 

إلزام موردي السيارات والسلع المعمرة برد حجوزات العملاء بفائدة 18%

كماليات السيارات لا تتجاوز 5٪ من إجمالي سعر السيارة

تسليم كل من سدد ثمن سلعة أو سيارة قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية

 

أصدر  جهاز حماية المستهلك  قرارات جديدة تضاف لقائمة انتصارات المواطن المصري خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة والسيارات لضبط السوق .

وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر الجهاز بالقرية الذكية، أعلن أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز  عن السماح للوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي تم تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين سواء سيارات أو سلع معمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنوياً للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز.

ونوه إلى أن كل من سدد كامل قيمة السلعة سيارات أو سلع معمرة حتى صدور القرار في 12 إبريل 2021، يتم تسليمها دون تحمل المستهلك أي نفقات إضافية، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز، يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.

وتابع أن السيارة المتوسطة تستهلك حوالي 2000 مكون من أشباه الموصلات، وقد أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل كبير على المصانع، التي اتجهت لتصنيع الألعاب والكمبيوترات وأجهزة الاتصال خلال وقت الإغلاق الجزئي، حيث انخفض الإنتاج بنحو 50 % بالتالي المصانع تأثرت بالإغلاق الجزئي لهذه المصانع.

ولفت حسام الدين إلى أن ذلك أدى إلى تراجع المعروض بنحو 70%، مما أدى إلى وجود أزمة مع زيادة الطلب، وبالتالي ارتفعت الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 إلى 100 عام، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير ومنها الدول التي كانت تشهد استقرارا وغاية في التقدم، وصل معدل التضخم بها إلى 8%.

وأشار إلى أنه في ظل الارتباك الشديد نسعى لحماية المستهلك المصري، حيث أن أي قرارات يتم اتخاذها تهدف لمصلحة المستهلك أولا وفي إطار المصلحة العامة، دون الإضرار بالاقتصاد المصري، منوها إلى أنه بجانب التوعية لا بد من الحفاظ على حقوق المستهلك.

ليس هذا فحسب فقد أعلن رئيس الجهاز عن إلزام شركات السيارات بأن تكون أي إضافات وكماليات تتم على السيارات لا تضر بأمن السيارة وبشرط الا يتجاوز قيمتها ٥٪؜ من إجمالي سعر السيارة.

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين: "وجدنا كماليات السيارات باب خلفي لرجوع ظاهرة الاوفر برايس، وأقول للشركات لابد أن يتم التعاون في اطار استقرار السوق فقط وتوظيف اللازمة لتحقيق أرباح شخصية مرفوض".

و قال إنه بداية من اليوم الإثنين فإن شركات السيارات ملتزمة تمامًا بقرار الجهاز مضيفا: "سيتم تسليم كل من سدد ثمن سلعة أو سيارة قبل 12/4  دون أعباء إضافية ومن لم يستكمل دفع الثمن سيتم تعويضه وسيسترد دفاعاته بأعلى فائدة بنكية موجودة حاليا وهي 18%".

وأضاف أيمن حسام الدين، أن أي مخالفة في حق المستهلك يتم التعامل معها فورا، متابعا أن العقوبات نصف مليون وتصل في بعض الحالات 2  مليون جنيه،  مؤكدا: "الدولة موجودة لمناصرة وتقوية موقف المستهلك المصري أمام أي ممارسات فيها إساءة استغلال للمواطن".

حماية المستهلك السيارات سلعة استرداد مبالغ الحجز حجز التعاقد اشباه الموصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

موضوعات متعلقة

حماية المستهلك: تسليم حجوزات السيارات للمواطنين المتعاقد عليها قبل 12 أبريل بنفس قيمتها

ترشيحاتنا

أكثر الأسماك وحشية وخطورة في العالم.. تعرف عليها

ما هي صلاة الشروق ؟.. ركعتان تفتحان لك 7 أبواب للنعيم

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 23-5-2022

آخر أسبوع من شوال.. لا تفوت صيام الستة أيام البيض لـ18 سببا

الصين تعلن حصيلة إصابات كورونا خلال 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف بوسي

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ