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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير وحدة أوكرانية لمدافع هاوتزر M-777

صدى البلد

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن بطارية مدافع ذاتية الدفع من طراز "جياتسينت -إس" دمرت وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هاوتزر (M-777) عيار 155 ملم أمريكية الصنع.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم تدمير وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هاوتزر (M-777) عيار 155 ملم أمريكية الصنع.


وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأحد أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في دونيتسك، ولوجانسك، ومقاطعتي خيرسون وخاركوف.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف "إن الغارات الجوية الروسية أسفرت عن القضاء على أكثر من 210 عناصر للفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 38 قطعة من المعدات العسكرية".

 

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