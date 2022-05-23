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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: الإستراتيجية الأمريكية في آسيا مآلها الفشل

الوزير وانج يي
الوزير وانج يي

اعتبر وزير الخارجية الصيني أمس الأحد، أن الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية في آسيا محكوم عليها بالفشل، بحسب ما نقلت عنه وكالة شينخوا الرسمية للأنباء، في وقتٍ أكد فيه الرئيس جو بايدن التزام واشنطن تجاه المنطقة خلال زيارة يجريها لكوريا الجنوبية واليابان.

واعتبر الوزير وانج يي أن ”ما يسمى باستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ“، التي تعتمدها الولايات المتحدة ”هي في جوهرها استراتيجية لإثارة الانقسام والتحريض على المواجهة وتقويض السلام، وبغض النظر عن كيفية تغليفها أو إخفائها، فإنها ستفشل حتما في النهاية“.

وسيسعى بايدن الثلاثاء في طوكيو إلى تعزيز الدور الرائد للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال انضمامه إلى قادة أستراليا والهند واليابان خلال قمة للتحالف الرباعي ”كواد“.

وقال البيت الأبيض إن هذه ”فرصة ضرورية لتبادل وجهات النظر ومواصلة تعزيز التعاون العملي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“.

وشدد وانغ على أن الولايات المتحدة تعمل على ”تشكيل تكتلات صغيرة باسم الحرية والانفتاح“، مشيرا إلى أن هدفها هو ”احتواء الصين“.

وتابع ”إن الأمر الخطير خصوصا هو أن الولايات المتحدة تلعب بـ“ورقة تايوان“ و“ورقة بحر الصين الجنوبي“ لإحداث فوضى في المنطقة“.

ويكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، النقاب عن اتفاقية تجارية باسم الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهندي والهادئ (IPEF)، خلال زيارته العاصمة اليابانية، طوكيو، واجتماعه مع قادة مجموعة الرباعية «الكواد» التي تضم أيضاً الهند وأستراليا واليابان.

وتهدف الاتفاقية إلى ربط دول المنطقة بشكل أوثق في مجالات تشمل التجارة وسلاسل التوريد والطاقة النظيفة والبنية التحتية والرقمية، ويطلق عليها المسئولون في إدارة بايدن "الترتيبات الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين".

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