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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعالج السرطان.. فوائد لا تتوقعها للفلفل الأسود

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

يعلم الجميع أن استهلاك الكثير من الملح يضر بصحتك. لكن لا أحد يذكر التأثير المحتمل للتوابل الأخرى وخصوصا الفلفل الأسود.

 

إن الفلفل الأسود يمنح بالفعل فوائد صحية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى مادة قلويد تسمى بيبيرين وهي المادة الكيميائية التي تعطي الفلفل نكهته اللاذعة ومضاد أكسدة قوي. 

 مضادات الأكسدة هي جزيئات تتخلص من المواد الضارة التي تسمى الجذور الحرة. 

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي والتعرض المفرط للشمس  والتدخين إلى زيادة عدد الجذور الحرة في جسمك وفقا لfederal

 

 يمكن أن يؤدي وجود فائض من هذه الجزيئات غير المستقرة إلى إتلاف الخلايا ، مما يجعل الناس يشيخون بشكل أسرع ويسبب مجموعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهاب المفاصل والربو والسكري.

 


يمكن أن يساعد الفلفل الأسود الجسم أيضًا على امتصاص بعض المركبات المفيدة بشكل أفضل ، مثل ريسفيراترول ، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت والفول السوداني. 

 

وتشير الدراسات إلى أن ريسفيراترول قد يقي من أمراض القلب والسرطان والزهايمر والسكري. 

 يحسن الفلفل الأسود أيضًا من امتصاص الكركمين ، وهو العنصر النشط في الكركم الشعبي المضاد للالتهابات. وجد العلماء أن تناول 20 ملغ من البيبيرين مع 2 غرام من الكركمين أدى إلى تحسين توافر الكركمين لدى البشر بنسبة 2000٪.

أظهرت دراسات أخرى أن الفلفل الأسود قد يحسن امتصاص بيتا كاروتين ، وهو مركب موجود في الخضار والفواكه يحولها جسمك إلى فيتامين أ.

يعمل البيتا كاروتين كمضاد أكسدة قوي قد يحارب الضرر الخلوي.

و أظهرت الأبحاث أن تناول 15 ملغ من بيتا كاروتين مع 5 ملغ من البيبيرين يزيد بشكل كبير من مستويات بيتا كاروتين في الدم مقارنة بتناول بيتا كاروتين وحده.

 

قد يكون للفلفل الأسود أيضًا خصائص مقاومة للسرطان وجدت دراسات أنبوب الاختبار أن البيبيرين قلل من تكاثر خلايا سرطان الثدي والبروستاتا والقولون وشجع الخلايا السرطانية على الموت.

قارن الباحثون 55 مركبًا من مجموعة متنوعة من التوابل ووجدوا أن البيبيرين كان الأكثر فاعلية في زيادة فعالية العلاج النموذجي لسرطان الثدي الثلاثي السلبي وهو أكثر أنواع السرطان عدوانية.

يُظهر بيبيرين أيضًا تأثيرات واعدة في تقليل مقاومة الأدوية المتعددة في الخلايا السرطانية ، مما يقلل من فعالية العلاج الكيميائي.

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