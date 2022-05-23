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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو

جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات

شهدت جامعة العلمين الدولية العديد من الفعاليات والأنشطة، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون، خلال شهر مايو الجاري.

وأوضح تقرير للدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والتى يُمثلها الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة، بهدف إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، طبقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمُعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQUA) وذلك عن طريق إعداد البرنامج المصري (EGYCAP) لتأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير الاعتماد الصادرة من الهيئة، والذي يمنح المُتدرب بعد اجتيازه للاختبارات التي يتم وضعها بواسطة الهيئة، شهادة دبلوم مهني معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما وقعت الجامعة مُذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية للصحة المُجتمعية، والتي يُمثلها د. مهند النسور رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف التعاون في مجالات برامج الشهادات المهنية وبرامج التدريب في مجال الصحة العامة (التطوير المهني المُستمر) وبرامج التدريب وتبادل الطلاب والاستثمار المُشترك في تطوير مجال الصحة العامة، وبناء نموذج مالي مُبتكر للجامعات، وتقديم المساعدة الفنية، وإنشاء قسم تابع للاكاديمية داخل الجامعة لتيسير الربط الشبكي والاتصال والتنسيق بين الأنشطة والمشروعات والمبادرات الأكاديمية والجامعة.

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وفي إطار الشراكة بين جامعة العلمين الدولية وشركة كورسيرا العالمية، أعلنت الشركة إطلاق برنامجها الجديد "أكاديمية التوظيف" وإتاحته لطلاب الجامعة؛ لإعدادهم لوظائف المستقبل التي يتطلبها سوق العمل، كما ستُمنح الفرصة أمام الطلاب للاستفادة من الإمكانيات الحديثة التي تُوفرها أكاديمية التوظيف بمنصة كورسيرا العالمية؛ لدعم جهود الجامعة التعليمية؛ لتعريف الطلاب بمُتطلبات سوق العمل المُتغيرة، وكذلك إمكانية استكشاف المسارات الوظيفية المُحتملة.

كما استقبل د. عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، د. جيمس باتشلور نائب عميد كلية الطب للبحوث والمشاريع الدولية بجامعة ساوثهامبتون البريطانية، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين الجامعتين، كما قام الوفد بزيارة مباني ومعامل الجامعة، وأبدى الوفد إعجابهم بالامكانيات والتجهيزات المُتاحة بالجامعة، والتى تواكب أحدث الأنظمة التعليمية العالمية.

ونظمت كلية الهندسة، رحلة ميدانية إلى الكاتدرائية المُرقسية بمحافظة الإسكندرية، لطلاب المستوى الثاني ببرنامج العمارة بكلية الهندسة، وذلك ضمن مُقرر نظريات وتاريخ العمارة في العصور الوسطى، وذلك في إطار الزيارات الميدانية والعلمية للطلاب والتي تهدف إلى الربط ما بين المُقرر النظري والتطبيق العملي، حيث تُعتبر الرحلات العلمية جزءًا من المُقررات الدراسية بالكلية، وكذلك للتأكيد على تكوين الأراء والتجارب العملية في المُقررات النظرية عن طريق الرحلات الميدانية التي تُعتبر من أهم الوسائل التعليمية.

جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو

جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو (1)
جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو (1)
جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو (2)
جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو (2)
جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو (3)
جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو (3)
جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو (4)
جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو (4)
جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو (5)
جامعة العلمين الدولية تشهد العديد من الفعاليات وبروتوكولات التعاون خلال شهر مايو (5)
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