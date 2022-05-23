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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1690 مواطنا في المنوفية بقافلة علاجية مجانية

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية الفرعونية بمركز أشمون علي مدار يومين.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية، أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي " باطنة، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، جلدية، تنظيم أسرة، أشعة و تحاليل ".

 

 وأكدت أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1690 مواطن من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 230 مريض، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 19 حالة ، وعمل الأشعة اللازمة لعدد 22 مواطن، وتحويل 20 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية والأمراض الطفيلية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها من المبادرات الرئاسية.

 

محافظة المنوفية وزارة الصحة المنوفية الصحة المبادرات الرئاسية

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