بمشاركة 20 دولة.. انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب

انطلقت اليوم أولى فعاليات النسخة الثانية من منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب بمشاركة وفود ٢٠ دولة عربية تحت شعار "رؤية وطن" برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي، وتقام فعالياته خلال الفترة من "٢٢- ٢٧" مايو الجاري، بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم بعنوان "رؤية وطن"، سلط الضوء على اهتمامات وزارة الشباب والرياضة، وعرض الناتج القومي للمشروعات، وزيادة الفرص الاستثمارية، وأهداف التنمية المستدامة بها، عقب ذلك تم تقديم عرض فني لفريق طلائع وزارة للشباب والرياضة من أبناء محافظة بورسعيد بعنوان "مصر التاريخ".

وفي كلمته، أعرب اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب والذي حضر نائباً عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بهذا التجمع العربي الكبير، حيث نقل تحيات وزير الشباب والرياضة لجميع السادة الحضور والوفود العربية المشاركة، متمنياً مشاركة فعالة للجميع تحقق أهداف المنتدى.

من جانبها، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمتها المسجلة :"أن جامعة الدول العربية تولي للشباب أهمية كبرى وتحرص على تعزيز العمل المشترك مع وزارة والشباب والرياضة"، مبينة أن منتدي العاملين بوزارات الشباب والرياضة العرب يهدف إلى مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه العرب، مقدمة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وجاء في كلمة رئيس مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي الدكتور أحمد حجازي، أن المنتدى يمثل هيئات وزارات الشباب والرياضة العرب، لتغير الشعوب وتدعيم الحاضر ورسم قادة المستقبل، والوصول لتوصيات يتم تنفيذها لمواكبة التطور علي المستوى الشبابي والرياضي، وفى ضوء الحفاظ علي الشباب العربي وخلق جيل جديد قادر على التصدي أمام التحديات.

يذكر أن المنتدى يتضمن برنامجاً سياحياً للوفود المشاركة، كما يضم ثلاث جلسات رئيسية، حيث تأتي الجلسة الأولي بعنوان "بناء الإنسان العربي من منظور شبابي ورياضي، وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات والمنصات الرقمية في المجال الشبابي والرياضي"، بينما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان "أثر التطوير المؤسسي على النهوض بالمنظومات الشبابية والرياضية".

ويضم المنتدى ٩ ورش عمل يتم تنفيذها بواقع ٣ ورش عمل يومياً، حيث يُعقد في اليوم الأول ٣ ورش وهي "آليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، تصويب الانحرافات الفكرية وانعكاساتها على المجتمعات العربية، السياسات الوطنية العربية تجاه الشباب"، وفي اليوم الثاني تُعقد ٣ ورش عمل وهي "آليات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، انشاء منصة رقمية شبابية ورياضية عربية موحدة، أفكار ورؤي لمبادرات عربية مشتركة"، وفي اليوم الثالث تعقد ٣ ورش عمل أخري وهي "الإجراءات والخطوات الإصلاحية الداعمة لعملية التطوير المؤسسي، الطريق نحو التميز المؤسسي وبناء مؤشرات الأداء، تجارب دولية حول التمكين والتغيير وتطوير الأداء"، وتختتم تلك الورش بورشة عامة لصياغة التوصيات والبيان الختامي للملتقي.

يشارك بالمنتدى نخبة كبيرة من المسئولين والمتخصصين والشخصيات العامة داخل مصر وخارجها، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من أساتذة الجامعات، وبعض أعضاء مجلس النواب المصري.