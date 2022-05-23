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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الرائد iQOO Neo 6 

فيفو تعلن الموعد
فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الرائد iQOO Neo 6 

أكدت شركة فيفو الصينية على أنها ستطلق هاتف جديد وهو هاتف  iQOO Neo 6  وسيشتمل على عدد من المواصفات المختلفة الرائعة حيث أنه سيعمل بمعالج قوي وسيدعم خاصية الشحن السريع، وسيبدأ إطلاق الهاتف بالهند في 31 مايو القادم على أن يتم طرحه بعد ذلك في جميع دول العالم.

 

وحسب موقع Gizmochina سيأتى هاتف فيفو iQOO Neo 6 بشاشة كبيرة من نوع AMOLED بقياس 6.62 بوصة، مع معدل تحديث متغير  120 هرتز في الثانية، وجودة عرض Full HD Plus.

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وسيحتوي هاتف iQOO Neo 6 على كاميرا ثلاثية خلفية بتصميم رائع و تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الوسع بدقة 12 ميجا بيكسل مع وجود مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 16 ميجا بيكسل.

 

وسيعمل هاتف فيفو  iQOO Neo 6 بمعالج من نوع  Snapdragon 870 SoC من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل إلى 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 . 

 

وسيحتوي هاتف iQOO Neo 6 على بطارية كبيرة بقوة 4700 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط مع نظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم OriginOS Ocean أو iQOO UI.

 

ومن المتوقع أن يتم عرض هاتف iQOO Neo 6 بسعر يبدأ من373 دولار أي حوالي 6900 جميه و يصل أقصى سعر للهاتف إلى 398 دولارًا أي حوالي 7360 جنيه.

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