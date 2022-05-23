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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة السويس يبحث مع منسق التأمين الصحي الشامل تطبيق المنظومة بالمحافظة

وكيل صحة السويس يستقبل
وكيل صحة السويس يستقبل المنسق العام لمشروع التأمين الصحي

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس الدكتور مصطفى حافظ المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل والدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي للمشروع بالسويس والمهندس أحمد صبحي مدير محور التجهيزات .

جاء ذلك في إطار الاستعداد لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل والمتابعة الدورية لمحاور المشروع. 
وخلال ذلك عُقد اجتماع لمناقشة أخر مستجدات محاور المشروع بالمحافظة ، كما تفقد عدداً من وحدات ومراكز طب الأسرة.

ويأتي هذا في إطار استمرار الجولات الميدانية للوقوف على معدلات التطوير والإنجاز لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس .

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