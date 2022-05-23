وكيل صحة السويس يبحث مع منسق التأمين الصحي الشامل تطبيق المنظومة بالمحافظة

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس الدكتور مصطفى حافظ المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل والدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي للمشروع بالسويس والمهندس أحمد صبحي مدير محور التجهيزات .

جاء ذلك في إطار الاستعداد لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل والمتابعة الدورية لمحاور المشروع.

وخلال ذلك عُقد اجتماع لمناقشة أخر مستجدات محاور المشروع بالمحافظة ، كما تفقد عدداً من وحدات ومراكز طب الأسرة.

ويأتي هذا في إطار استمرار الجولات الميدانية للوقوف على معدلات التطوير والإنجاز لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس .