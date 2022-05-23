إسعاد يونس تقدم العزاء في سمير صبري.. فيديو وصور

قدمت الإعلامية إسعاد يونس، واجب العزاء في الفنان الراحل سمير صبري بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.



ورحل عن عالمنا الفنان سمير صبري يوم الجمعة الماضية عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مع المرض الذي عانى منه عامًا كاملًا.

ورقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وأعلن خبر الوفاة عدد من النجوم منهم الفنان مصطفى درويش، حيث نشر صورة من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك” وعلق عليها قائلاً: “البقاء لله وحده الأستاذ سمير صبري في ذمة الله، الله يرحمه”.

وتمت صلاة الجنازة على الفنان سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر ليتم دفن الجثمان في الإسكندرية بمقابر الأسرة.

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