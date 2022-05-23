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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير :أمريكا تعمل على خلق بؤر ملتهبة بجوار روسيا والصين..فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن
الرئيس الأمريكي بايدن

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير بالشئون الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن  أمريكا تعمل على خلق بؤر ملتهبة في أوكرانيا بجوار روسيا، وتايوان بجوار الصين.

 

واضاف أحمد سيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام”، عبر فضائية “ten”، أن الصين تعتبر الخصم الاستراتيجي الأول لأمريكا سواء في عهد ترامب أو بايدن.

 

وتابع الخبير بالشئون الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية،  ان مسئولي البيت الأبيض يضطرون للخروج لتصحيح الهفوات التي يفعلها الرئيس الأمريكي، مؤكدا أن أمريكا تتبع حاليا سياسة "شيطنة روسيا والصين واشعال الحرائق حولهم وحشد المجتمع الدولي لمواجهتهم".

 

وأشار أحمد سيد إلى ان تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن اليوم بشأن تعهده بدعم تايوان عسكريا حال غزو الصين لها، تعتبر كاشفة عن ملامح السياسة الأمريكية.

 

الرئيس الأمريكي المجتمع الدولي البيت الأبيض ترامب روسيا

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