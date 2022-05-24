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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحاني الأحياء والفلسفة ورقيا في جميع لجان تانية ثانوي

امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي

بدأ الان طلاب الصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية" اداء الجزء الورقي في امتحان الاحياء ، كما بدأ طلاب الشعبة الادبية اداء امتحان الفلسفة .

ومن المقرر أن يستمر زمن كل امتحان لمدة ساعة إلا ربع ، من 8 صباحا حتى 8:45 صباحا .

 ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الثاني الثانوي عددا من الاسئلة المقالية التي تمثل نسبتها 30% من اجمالي اسئلة الامتحان.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أنه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، يكون الجزء المقالي والالكتروني في أي مادة "امتحان واحد" .

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وحذر وزير التربية والتعليم من التخلف عن أداء الجزء المقالي، حيث قال: التخلف عن أداء الجزء المقالي في امتحان أي مادة في الصفين الأول والثاني الثانوي؛ يعتبر غيابا عن الامتحان، وسيعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، أي انه لابد للطالب ان يحرص على تأدية الجزأين.

ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيا وإكترونيا في جميع انحاء الجمهورية ، يوم الخميس 12 مايو 2022 ، حيث امتحن طلاب الصف الثاني الثانوي حتى الان اللغة العربية ، و تطبيقات الرياضيات ، والجغرافيا ، واللغة الأجنبية الاولى ، الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، اللغة الاجنبية الثانية ، والفيزياء ، التاريخ .

ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم ، فمن المقرر ان تنتهي رسميا امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الخميس 26 مايو 2022 ، حيث سيمتحن الطلاب في اخر يوم امتحانات مادتي الكيمياء بالنسبة للشعبة العلمية ، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الادبية.

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