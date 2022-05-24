أخبار التعليم | انطلاق اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.. امتحان الساعات المعتمدة لطلاب أداب القاهرة 30 مايو

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



اليوم.. ورشة عمل "التأهيل للاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" بحقوق عين شمس

تعقد وحدة الجودة بكلية الحقوق جامعة عين شمس، اليوم، ورشة عمل بعنوان "التأهيل للاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد"، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

انطلاق اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.. اليوم

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادًا لإجراء امتحانات تحديد المُستوى لهم.



أداب القاهرة : امتحانات طلاب الساعات المعتمدة ٣٠ مايو

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب برامج الساعات المعتمدة .



جامعة حلوان تنظم البرنامج التدريبي إعداد القيادات الجامعية السادس.... اليوم

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة مني سامح أبو هشيمة مدير المركز البرنامج التدريبي عقد برنامج إعداد القيادات الجامعية السادس خلال الفترة من ٢٣: ٢٥ مايو ٢٠٢٢.

ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتي لدى مصر يلتقي رئيس جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر وذلك بمقر الجامعة، بحضور الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات والبحوث، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شيروت مدير إدارة الوافدين جامعة عين شمس والدكتورة منى عبد العال مدير مركز تطوير التعليم والدكتور اسلام حجازي مدير مركز التكنولوجيا it ومن الجانب الاماراتي الأستاذة ايمان الحوسني الملحق الفني والأستاذ عمرو عبدالغني بالملحقية.

جامعة حلوان تطلق برنامج قواعد الترقيات .. اليوم

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة الفيوم.. والإعلان عن تدشين مركز دراسات الخطوط والنقوش التاريخية

شهدت جامعة الفيوم أمس افتتاح المؤتمر الدولي الثالث بحضور الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة والسادة النواب والسادة أعضاء مجلس الجامعة وبمشاركة فعالة من العديد من الوزارات والدبلوماسيين وكبار العلماء في مصر والعالم العربي.