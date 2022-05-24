قبل مواجهة الوداد .. جمهور الأهلي يدشن #التالته_عالتوالي_للتاريخ

دعم عدد من جماهير المارد الأحمر للفريق قبل خوض نهائي دوري ابطال افريقيا .

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #التالته_عالتوالي_للتاريخ وتصدر الهاشتاج قائمه الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد من مستخدمي السوشيال ميديا.



الحلم قريب ١١ راجل في الملعب نلعب برجولة ونموت على كل كورة وان شاء الله هنحقق ال ١١ والثالثة على التوالي ⁧‫#التالته_عالتوالي_للتاريخ‬⁩



‏لنفعلها مجددا من أجل الكيان 🦅❤️🏆⁧‫#التالته_عالتوالي_للتاريخ‬⁩



‏الحلم أقترب من أن يصبح واقعاً رغم محاولات إجهاضه لكن بالإيمان والعزيمة والإصرار يصبح واقعاً

‏⁧‫#التالته_عالتوالي_للتاريخ‬⁩



‏افريقيا للابطال الحداشر يا اهلي ⁧‫#التالته_عالتوالي_للتاريخ

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 من شهر مايو الجاري على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.