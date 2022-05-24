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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

لقى 3 أشخاص مصرعهم وإصيب  9 أخرون فى إنقلاب سيارة أجرة  بطريق أسيوط الغربى  اتجاه أسيوط بالكيلو 56 

تلقى  اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من هيئة اسعاف الفيوم  ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي، اتجاه أسيوط عند الكيلو 56

 

 أسفر الحادث  عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 أشخاص آخرين بأصابات متفرقة 

 

هرعت على الفور سيارات اسعاف الفيوم  الى مكان الحادث ، وقامت بنقل  جثامين المتوفيين الى مشرحة مستشفى طامية المركزى ، والمصابين الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

 

والمصابين هم : ومحمد رمضان 30 سنة ، وعبد الرحمن محمد رمضان، عام، وجملات محمد 58 سنة ، ، وهاجر طارق ، 14 سنة، ومحمد طارق ، 12 سنة، ، زينب أحمد  21 سنة ، ومحمد نبيل 27 سنة ، ومحمد عبدالله ، 23 سنة،  إحسان رفاعي 49 سنة.

 

تم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

 

 

محافظ الفيوم: لا أحد فوق القانون وسنواصل التصدي الفوري لجميع المخالفات

 

الفيوم مصرع 3 أشخاص 9 اخرون انقلاب

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