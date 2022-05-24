مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

لقى 3 أشخاص مصرعهم وإصيب 9 أخرون فى إنقلاب سيارة أجرة بطريق أسيوط الغربى اتجاه أسيوط بالكيلو 56

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من هيئة اسعاف الفيوم ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي، اتجاه أسيوط عند الكيلو 56

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 أشخاص آخرين بأصابات متفرقة

هرعت على الفور سيارات اسعاف الفيوم الى مكان الحادث ، وقامت بنقل جثامين المتوفيين الى مشرحة مستشفى طامية المركزى ، والمصابين الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

والمصابين هم : ومحمد رمضان 30 سنة ، وعبد الرحمن محمد رمضان، عام، وجملات محمد 58 سنة ، ، وهاجر طارق ، 14 سنة، ومحمد طارق ، 12 سنة، ، زينب أحمد 21 سنة ، ومحمد نبيل 27 سنة ، ومحمد عبدالله ، 23 سنة، إحسان رفاعي 49 سنة.

تم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .