بعد إساءته للمرأة المصرية.. مايا مرسي لـ عمرو واكد: إحنا بمئات الرجال

علقت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على إهانة الفنان الهارب عمرو واكد للمرأة المصرية في منشوره الأخير بتويتر.

ونشرت مرسي منشورا عبر حسابها الشخصي فيس بوك وعلقت قائلة: "المعارضة مش سب وقذف للسيدات ولا اتهام محصنات …. والسيدة المصرية الى اتهمتها دي هي الى وقفت وانقذت بلدها على فكرة …. حتي لو ده مش عاجبك …



وتابعت: "هي السيدة المصرية الى ولادها استشهدوا للحفاظ على تراب ورمل البلد دي

هي السيدة الى بتربي جيل يعرف قيمة علم بلده ويدفع روحه ثمن لامنها وامانها

احنا بمئات الرجال الى فقدوا النخوة والشجاعة

احنا بمئات الرجال الى باعوا ويبيعوا بلدهم كل يوم

اسفك يا #عمرو_واكد غير مقبول عيب ……".