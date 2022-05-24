المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

هاجم عدد من السيدات المصريات الفنان عمرو واكد بعد إهانته لنساء مصر في تغريدة له عبر تويتر.



ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #عمرو_واكد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت التعليقات كالتالي:

"علي اي حال انا بشكر الجميع وخصوصا سيدات مصر اللي بميت راجل، محدش يقدر يغلط فيكم واللي يفكر ياخد علي دماغه معاكم رجاله تاكل الزلط ".



انت بتغلط ف الست المصرية

‏هو انت مين اصلا يامرتزق ياخاين ...الست المصرية ملكة العالم



الراجل إللي ميعرفش ستات محترمه بيفكر إن كل الستات وحشه

‏الست المصرية أشرف منك عرفت تحافظ على وطنها ومازالت



المرأة المصرية هي اللي خلفت الرجالة اللي لبستكم طرح وخلنكم تهربوا زي الفيران برة البلد ‏يا خونة".

وكان الفنان الهارب والمقيم خارج مصر، كتب اعتذارا عبر حسابه في "تويتر" وذلك قبل أن يحذف التغريدة التي أثارت ضجة في مصر.

وأقر بأن ما كتبه كان خطأ، ووصف ما كتبه بأنه "عيب صدر مني" قائلا: "ومش كبير علي إني اعتذر".

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