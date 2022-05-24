عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يدعو العالم للرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول القضاء على الهوية الأوكرانية، والعالم يجب أن يقوم بالرد على ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الحرب الروسية الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا تسببت في كارثة إنسانية حيث تم قتل مدنيين أبرياء في الشوارع وتشرد الملايين داخليا".

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وزوجته على الاستقبال.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "شكراً لرئيس الوزراء كيشيدا والسيدة كيشيدا على الترحيب الحار في اليابان وعلى استضافتنا في حفل الشاي والعشاء أمس".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ، مشددا على أنه أصبح أكثر عمقا وقوة، ومؤيدا رغبة طوكيو أن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن.

الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين الرئيس الروسى أوكرانيا اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

موضوعات متعلقة

مقتل 30 مدنيا في هجوم مسلح بنيجيريا

انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة فيكتوريا بمطار العاصمة العراقية بغداد

مقتل اثنين وإصابة جنديين بهجوم قذائف في ديالي العراقية

الرئيس الأمريكي يعلن تصنيف دولة جديدة كحليف من خارج الناتو

نشرة أخبار العالم| أول دولة عربية تسجل إصابات بمرض جدري القرود.. روسيا تبدي استعدادها للعودة إلى مفاوضات السلام مع أوكرانيا.. وولي العهد السعودي يستعد لجولة عالمية تشمل مصر وتركيا

الصين لن تغفر.. تصريحات بايدن بشأن تايوان تسبب الكثير من المتاعب لأمريكا

أردوغان: ميتسوتاكيس لم يعد موجودا بالنسبة لي..واليونان:لن ننخرط في مجادلات مع تركيا

زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين لوقف الحرب

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم 24-5-2022

دعاء الشروق مستجاب لقضاء الحوائج .. 26 كلمة لا ترد في هذه الساعة

الرئيس الأمريكي يدعو العالم للرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

محمد النني يتفق مع أرسنال على تجديد عقده

تحتاج استئصال ورم سريع.. تدهور الحالة الصحية للفنانة البحرينية وفاء مكي

ماذا نقول في ذكر الله .. 4 كلمات تجتمع لك فيها الدنيا والآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان يهجمون على حفل زفاف في الهند بالحجارة فهدمت الحكومة منازلهم المخالفة| صور

بالقنابل والملابس السوداء.. فرنسيات يقتحمن مهرجان كان السينمائي |صور

تساقط شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر |صور

انطلاق أول رحلة طيران بطاقم كامل من النساء السعوديات |صور

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ