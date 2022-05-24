الرئيس الأمريكي يدعو العالم للرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول القضاء على الهوية الأوكرانية، والعالم يجب أن يقوم بالرد على ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الحرب الروسية الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا تسببت في كارثة إنسانية حيث تم قتل مدنيين أبرياء في الشوارع وتشرد الملايين داخليا".

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وزوجته على الاستقبال.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "شكراً لرئيس الوزراء كيشيدا والسيدة كيشيدا على الترحيب الحار في اليابان وعلى استضافتنا في حفل الشاي والعشاء أمس".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ، مشددا على أنه أصبح أكثر عمقا وقوة، ومؤيدا رغبة طوكيو أن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن.