بعد السخرية من إنتر.. العقوبات تنتظر ميلان وإبراهيموفيتش بعد التتويج بالدوري الإيطالي

احتفل ميلان بلقب الدوري الإيطالي، الذي توج به عقب فوزه على ساسولو، بنتيجة (3-0)، الأحد، في اليوم الأخير من منافسات البطولة.



وبدأ ميلان الاحتفال باللقب رقم 19 في تاريخه، أمس الإثنين، حيث صعد الفريق الأحمر على متن حافلة مكشوفة في وسط مدينة ميلانو، وسط الالاف من جماهير الروسونيري.

وخلال الاحتفالات رفع لاعبو ميلان لافتة مسيئة لإنتر، فيما سخر زلاتان إبراهيموفيتش من التركي هاكان كالهانجولو، نجم خط وسط إنتر، والذي رحل عن ميلان بالصيف الماضي، لينضم للغريم.



وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي، قررت فتح التحقيق في إهانة لاعبي ميلان لإنتر من خلال إظهارهم اللافتة المسيئة..

ومن ناحية أخرى، أوضح الموقع أن إبراهيموفيتش أيضا بدأ هتافات عنصرية ضد كالهانجولو، بعدما أخذ الميكروفون وقال للجماهير: "وجهوا رسالة لهاكان".