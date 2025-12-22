كامل الوزير يصل مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني

تلبية لدعوة كريمة من قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد رجال أعمال للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الصناعة والنقل.

كما سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدكتور علي بن مسعود السنيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، و فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، و محمد بن سليمان الكندي، محافظ محافظة شمال الباطنة لبحث التعاون في عدد من المشروعات المحتملة بين مصر وعمان.