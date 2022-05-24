أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 24-5-2022

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو عام 2022.
أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 24- 5- 2022
وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:
أسعار الحديد اليوم
سجل سعر حديد المصريين 19270 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 19400 جنيه للطن، وحديد العتال 19200 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 19400 جنيه للطن.
سعر حديد المراكبي 19100 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 19100 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 19100 جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 19100 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 19100 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت المسلح 1220 جنيها للطن
أسمنت النصر 1190 جنيها للطن
أسمنت المعلم 1190 جنيها للطن
أسمنت وادي النيل 1195 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 1215 جنيها للطن
أسمنت سيناء "42.5" 1190 جنيها للطن
أسمنت حلوان 1228 جنيها للطن
أسمنت السويدي 1230 جنيها للطن
أسمنت المسله 1190 جنيها للطن
أسمنت العسكري بني سويف 1193 جنيها للطن
أسعار مواد البناء في مصر:
وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.