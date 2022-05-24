عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 24-5-2022

حديد وأسمنت
حديد وأسمنت

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو عام 2022.

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 24- 5- 2022

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 19270 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 19400 جنيه للطن، وحديد العتال 19200 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 19400 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي 19100 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 19100 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 19100 جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 19100 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 19100 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم
 أسمنت المسلح 1220 جنيها للطن

أسمنت النصر 1190 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1190 جنيها للطن

أسمنت وادي النيل 1195 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1215 جنيها للطن

أسمنت سيناء "42.5" 1190 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1228 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1230 جنيها للطن

أسمنت المسله 1190 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1193 جنيها للطن

 

أسعار مواد البناء في مصر:

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

اسعار الاسمنت اليوم اسعار الحديد اليوم أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت الاسمنت اليوم اسعار الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

تأخر بدء امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح حتى الآن

بالأسماء.. سعفان: تحويل 5 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شعراوى: تنفيذ 32 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 1105 منسقي سكان

يُصاب بتشنجات.. فك لغز العثور على جثة شاب طافية بنيل سوهاج وبها جروح

مصر وقطر تبحثان فرص الاستثمار بالقطاع الصحي المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والنبي سيبوه.. قصة شيرين وحسام حبيب من الحب حتى التهديد بسلاح ناري

في تحدي لـ طالبان.. مذيعات يخلعن النقاب على الهواء| فيديو

سكان يهجمون على حفل زفاف في الهند بالحجارة فهدمت الحكومة منازلهم المخالفة| صور

بالقنابل والملابس السوداء.. فرنسيات يقتحمن مهرجان كان السينمائي |صور

فيديو

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ