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أخبار البلد

عبدالغفار يلتقي تيدروس أدهانوم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية

صدى البلد

إلتقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات الصحة العامة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي يعقدها الوزير على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ 75 في مدينة «جنيف» السويسرية، لمناقشة عدد من ملفات الصحة العامة ذات الاهتمام المشترك.

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، على مجهوداته في تقديم كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في العديد من المجالات، للارتقاء بالمنظومة الصحية، فضلاً عن الدعم المستمر من المنظمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

ناقش الجانبان سبل التعاون في عدد من ملفات الصحة العامة ومن بينها مرض شلل الأطفال، حيث أكد الوزير استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على مصر خالية من المرض بدعم منظمة الصحة العالمية لحملات التطعيم الدورية، حيث خصصت المنظمة لمصر 36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للمرض، وتم استلام 18 مليون منهم، على أن يتم استقبال باقي الجرعات خلال الفترة القادمة.

كما ناقش الجانبان التطور الذي تشهده المنشآت الصحية في مصر من خلال الميكنة والتحول الرقمي للمنظومة الصحية، بما يضمن حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية، بأعلى جودة، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

تضمن اللقاء مناقشة سبل دعم منظومة الرعاية الأولية في مصر، باعتبارها حائط الصد الأول للعديد من الأمراض، والركيزة الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدين أهمية التعاون بما يضمن رفع كفاءة الكوادر الطبية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية للمواطنين.

ومن جانبه وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته المبذولة لدعم بالمنظومة الصحية، والتي تساهم في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مواجهة العديد من الأمراض والأوبئة.

وأشاد «تيدروس» بالإنجازات التي حققتها المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والتي ساهمت بشكل كبير في خلق جيل صحي خالي من الأمراض، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي التي مكنت الدولة المصرية من القضاء على المرض، بعد أن كانت الأعلى بين الدول في معدلات الإصابة.

وأعرب «تيدروس» عن تقديره لجهود مصر في الحفاظ على الدولة خالية من مرض شلل الأطفال من خلال حملات التطعيم المنتظمة التي تطلقها وزارة الصحة والسكان لتطعيم الأطفال المستهدفين حتى عمر 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لافتا إلى تخصيص المنظمة لمصر 36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض شلل الأطفال، في إطار استمرار الدعم للحفاظ على مصر خالية من المرض.

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