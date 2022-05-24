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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القومية للاستشعار من البُعد تنظم المؤتمر الدولي الأول لعلوم الفضاء.. ديسمبر المقبل

الهيئة القومية للاستشعار
الهيئة القومية للاستشعار من البُعد

تنظم الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، خلال الفترة من 8 - 11 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وعدد من الجامعات المصرية، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء أهمية المؤتمر في عرض أحدث التقنيات الخاصة بمجال الاستشعار من الُبعد وعلوم الفضاء، إضافة إلى تبادل الأفكار، وتحديد الاتجاهات المستقبلية، من خلال إقامة منصة دولية لتبادل الأفكار المبتكرة، والتي ستسهم في تطوير علوم الفضاء والاستشعار من البُعد على الصعيد العالمي.

وبدورها، أشارت الدكتورة غادة عطا نائب رئيس الهيئة لشئون ريادة الأعمال وخدمة المجتمع، والمقرر العام للمؤتمر، أن المؤتمر في نسخته الأولى سيلعب دورًا بارزًا في نشر ثقافة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في أوساط الباحثين والدارسين، ويعزز الاهتمام بدراسة هذا المجال، لافتة إلى أن فعاليات المؤتمر تتنوع ما بين محاضرات علمية، ونشر علمي، وندوات وورش عمل، ودورات تدريبية، ومعارض ومسابقات.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المؤتمر يتناول عددًا من المحاور حول تطبيقات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، والتي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، ومنها: (إدارة الموارد المائية، التنمية الزراعية المستدامة، التنبؤ بالتغيرات المناخية والبيئية، السكان والتخطيط العمراني، الجيولوجيا، الثروة المعدنية، إدارة الكوارث البيئية والطبيعية، الموارد الأرضية، توثيق التراث الحضاري، استخدام إنترنت الأشياء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطبيقات الاستشعار من البُعد، معالجة الصور وتحليل البيانات الرقمية للأقمار الصناعية، استخدام التقنيات الحديثة لإدارة وتشغيل الأنظمة الفضائية، استخدام تقنيات التصوير الجوي والطيران في تطبيقات الاستشعار من البُعد، أنظمة الأقمار الصناعية المختلفة وتطبيقاتها، المواد المتقدمة في تطبيقات الفضاء وهياكل الأقمار الصناعية، أنظمة الطاقة الجديدة للتطبيقات الأرضية، نظم الطاقة للأقمار الصناعية).

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