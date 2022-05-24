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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قادما من المنصورة.. متحف هيئة قناة السويس يستقبل قطار ديليسبس |صور

قطار ديليسبس أثناء
قطار ديليسبس أثناء النقل

وصل قطار ديليسبس الأثري إلى محافظة الإسماعيلية، قادمًا من محافظة المنصورة للانضمام إلى فيلا ديليسبس "متحف ديليسبس حاليا" بالإسماعيلية.

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ويتكون القطار الأثري من عربتين الأولي بطول ٢٢ متر ووزن ٤٨ طن، والثانية بطول ١٢ متر ووزن ١٣ طن، وهما مجهزتين باستراحة وأسرة للراحة، كان يستخدمها المهندس الفرنسي ديليسبس في تحركاته.

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في سياق مختلف، بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسفير مارك باريتي السفير الفرنسي في القاهرة، سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وتعد الزيارة هى الأولى للسفير مارك باريتي لهيئة قناة السويس بعد توليه مهام منصبه سفيرا لدولة فرنسا في القاهرة، ورافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من السفارة الفرنسية بالقاهرة ضم كل من فيليب جارسيا المستشار التجاري، وأولدنبرج رئيس البعثة الاقتصادية للسفارة.

في بداية اللقاء، أعرب الفريق ربيع عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا على كافة الأصعدة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقناة السويس لتظل حلقة وصل رئيسية لربط الشعوب والحضارات وخدمة الإنسانية وشريان رئيسي للتنمية والرخاء.

واستعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتنمية المنطقة المحيطة وتحويلها لمركز لوجيستي وصناعي عالمي ومنطقة جاذبة للاستثمارات.

كما اطلع الحضور على مستجدات استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة والتي تستهدف استمرار تطوير  المجرى الملاحي للقناة، وتحديث الأسطول البحري، وذلك جنبا إلى جنب مع العمل على تنمية مصادر الدخل القومي بحسن استغلال شركات الهيئة وترساناتها، واعتماد التحول الرقمي في كافة المعاملات والخدمات المتعلقة بالهيئة.

من جانبه، أبدى السفير مارك باريتي السفير الفرنسي في القاهرة سعادته بزيارته الاولى لقناة السويس والتي أعطته صورة واضحة عن استراتيجية التطوير بالهيئة والمشروعات القومية المختلفة التي تقوم بتنفيذها، مشيدا بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.

وأشار إلى تطلع مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية للتعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات لدعم استراتيجية الهيئة بالتوجه نحو التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشاد السفير الفرنسي في القاهرة بمشروع المتحف العالمي لقناة السويس والذي يعد ملتقى ثقافي وحضاري لربط الأجيال القادمة بتاريخ وحاضر القناة، ونافذة على المستقبل تدعم جهود التنمية والدور المحوري للقناة، مشيرا إلى أن اللقاء شهد بحث إمكانية التعاون المصري الفرنسي لتنظيم ملتقى اقتصادي للشركات الفرنسية والمصرية الكبرى بمتحف قناة السويس بعد افتتاحه.

عقب ذلك توجه السفير الفرنسي بالقاهرة للقيام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية التي تقوم الهيئة بتنفيذها شملت مشروع المتحف العالمي لقناة السويس، واستاد القناة الدولي، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم زيارة أنفاق الإسماعيلية"تحيا مصر".

وفي ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة هدية تذكارية إلى السفير مارك باريتي السفير الفرنسي في القاهرة.

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