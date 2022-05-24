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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد ضربها 3 دول عربية... مصد الهواء يحمى مصر من العاصفة الترابية| تفاصيل

صدى البلد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بالعاصفة الترابية التي ضربت عدة بلدان عربية أمس الاثنين، وتسببت في حالات اختناق بين المواطنين نتيجة لتأثر جودة الهواء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه غير المتوقع تأثر مصر، وذلك لأن مصد الكتلة الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا وهي بعيدة كل البعد عن مصدر العاصفة الترابية.

وأشارت هيئة الأرصاد ، أن  العديد من دول الشرق الأوسط (العراق - الكويت - ومناطق من المملكة العربية السعودية) شهدت عواصف ترابية جدارية أدت إلى تدنى مستوى الرؤية الأفقية  بشكل كبير وتم على إثرها إغلاق المجال الجوى  .

كما أثرت على جودة الهواء مما تسبب فى إصابة العديد من الأشخاص بحالات اختناق فى العراق والكويت .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مازال تأثير العاصفة الترابية مستمر على نطاق واسع من المملكة العربية السعودية، مشيره إلى أنه للمرة الثالثة خلال فترة قصيرة  تنعدم للرؤية الأفقية تماما نتيجة العواصف الترابية التي تشكلت في العراق والكويت.

وأضافت "تشكلت عواصف ترابية في شرق سوريا وامتدت الي وسط المملكة العربية السعودية وغمرت في طريقها مناطق من العراق والكويت بأكملها بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من شرق المتوسط وتفكك كبير في التربة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أدى إلي إثارة كميات هائلة من الرمال بكل سهولة وانتشارها بشكل سريع علي دول كثيرة ".

وتسبب ذلك في انعدام تام في الرؤية الأفقية وأكثر من 2000 حالة اختناق، نتيجة لانتشار الرمال الوردية اللون وكميات الأتربة الهائلة المثارك في الهواء.

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