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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم وإزالة الإشغالات

رفع مخلفات القمامة
رفع مخلفات القمامة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جهود رؤساء الوحدات المحلية فى المتابعة الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة لضمان الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى، فضلا عن شن الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع جميع الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الصدد، شنت رئاسة حى غرب شبين الكوم حملة مكبرة لرفع جميع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بنطاق الحى، حيث تمت إزالة تجمعات القمامة والأتربة بطريق ترعة المسلك وغسيل الجزيرة الوسطى بالطريق، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بها، فضلا عن تنظيم حملة إشغالات بشوارع الحي وأمام المحلات العامة، وذلك بالاشتراك مع شرطة المرافق، وتم تنفيذ إزالة فورية لجميع التعديات بالطريق العام ومن على الأرصفة بهدف توسعة الطريق وتحقيق الانضباط وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفى مدينة بركة السبع، أكد رئيس الوحدة المحلية استمرار أعمال رفع تراكمات الأتربة والقمامة بطريق "بركة السبع/ أبو مشهور"، فضلا عن استمرار أعمال النظافة بطريق مشروع طوخ طنبشا والطريق السريع اتجاه القاهرة، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، بالإضافة إلى زراعة أشجار مثمرة بمنطقة مسجد السلام لإضفاء مظهر جمالى بالمنطقة. 

وأوضح أنه تم شن حملات مكثفة لصيانة كشافات أعمدة الإنارة والنزلات الكهربائية وأعمال العزل بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق مدينة بركة السبع، وتم تغيير جميع الكشافات المتهالكة والقديمة واستبدالها بكشافات جديدة لتحسين الرؤية البصرية والحد من الحوادث.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بأنه بناءً على تكليفات محافظ المنوفية بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، فقد تم رفع مخلفات القمامة ونواتج التطهير بترعة السنجق بمنشأة غمرين التابعة للوحدة المحلية ببرهيم، وذلك بالتنسيق مع الرى واستجابة لأهالى المنطقة، فضلا عن متابعة أعمال منظومة النظافة والمرور الدورى على جميع الطرق والميادين والحدائق العامة بنطاق المدينة للتأكد من رفع تجمعات القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى بها.

فيما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إلى أنه فيما يخص حملات الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالطريق العام، فقد تم تنظيم حملة إشغالات بشارع بورسعيد و قرية دنشواى لإزالة جميع التعديات بالشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام، متابعا أعمال منظومة النظافة بقرية نادر وممشى الجزيرة الوسطى بمدينة الشهداء، وكذا رفع تراكمات الهدم بقريتى "دنشواى، ودناصور" لمنع تراكم تجمعات القمامة بها وتحقيق السيولة المرورية اللازمة بها، كما تم خلال الوردية المسائية صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بشارع كمال النجار وعدد من شوارع المدينة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكات الإنارة وتحسين مستوى الإنارة بالشوارع والميادين الرئيسية.

وقال رئيس الوحدة المحلية بقويسنا إنه تمت صيانة كشافات أعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية بميت برة وتركيب لمبات ليد جديدة بشارع المعهد الأزهرى، فى سرس الليان قام رئيس الوحدة المحلية بالمرور الميدانى ليلاً لمتابعة منظومة النظافة العامة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق الرئيسية بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع فى رفع نواتج الهدم وتجمعات القمامة بجميع الوحدات القروية ونواتج الهدم بالطريق الإقليمي "كفر داود /السادات" بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظا على الصحة العامة، فضلا عن متابعة أعمال تشييد وبناء بوابة مدخل الوحدة المحلية بكفر داود بداية من عزبة حواس التابعة لقرية البريجات بمحافظة البحيرة. 

وفى مدينة تلا، تم رفع نواتج الهدم ونواتج التطهير بنطاق المدينة وبطريق "تلا/طبلوها / البتانون"، فضلا عن متابعة أعمال الاعتناء بالحدائق العامة وقص وتهذيب ورى الأشجار لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، مشيرا إلى أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمتفرعات الحرية وعدد من الطرق والميادين العامة، ومنها ميدان صيدناوي واللمعي عمر الأشقر ومحمد محمود والشيخ فؤاد وسعد زغلول والحرية. 

وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ إزالة فورية لـ 300 حالة تعدٍ بالطريق العام، وتحرير 55 محضر إشغال طريق، وتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المعتدين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

المنوفية منظومة النظافة حملات مكثفة تعديات المتابعة الميدانية محافظ المنوفية

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